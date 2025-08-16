Brinco: de cuánto será el pozo del sorteo del domingo 17 de agosto







Se realiza un nuevo sorteo del Brinco, como todos los domingos a las 21. Enterate qué sale y cómo se juega.

Enterato del nuevo sorteo que se realizará en el Brinco. Foto: LM Neuquén

El sorteo del Brinco del domingo 17 de agosto de 2025 tendrá uno de los pozos más grandes del juego de Lotería de Santa Fe, luego de quedar vacantes las últimas jugadas. También se sorteó la Quiniela, y se sortearán el Quini 6 y el Telekino.

El próximo sorteo 1314, siempre los días domingos, tendrá un pozo súper millonario, que rondará en los $8650.000.000. Se sorteará a las 21

Números del sorteo del Brinco del 10 de agosto EXTRACCIONES

1° Premio 03 - 08 - 22 - 32 - 06 - 19 (Vacante 6 aciertos)

BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE 35 - 17 - 06 - 23 - 36 - 20 (7 ganadores con 5 aciertos, cada uno se lleva aproximadamente $3,5 millones). Brinco: próximo sorteo El próximo sorteo tendrá lugar el domingo 10 de agosto, a las 21.00 con transmisión en directo desde la sala de Sorteos de la institución. El pozo estimado es de más 865 millones de pesos.

Valor de la apuesta: $700

Temas Quiniela