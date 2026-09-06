Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial viernes 4 de septiembre

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del viernes 4 de septiembre.
Resultados de la Quiniela Nocturna hoy, viernes 4 de septiembre
Nacional
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 6582
- 2: 8780
- 3: 6975
- 4: 6638
- 5: 3383
- 6: 8292
- 7: 1818
- 8: 1274
- 9: 3572
- 10: 6078
- 11: 3385
- 12: 4980
- 13: 9831
- 14: 6565
- 15: 8498
- 16: 4789
- 17: 6065
- 18: 1107
- 19: 8443
- 20: 9037
Letras de la Nacional: EPRZ
Provincia
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 3397
- 2: 9540
- 3: 7591
- 4: 7725
- 5: 3294
- 6: 1629
- 7: 0755
- 8: 9270
- 9: 2016
- 10: 5582
- 11: 8977
- 12: 8837
- 13: 7779
- 14: 9688
- 15: 9753
- 16: 0859
- 17: 5115
- 18: 4172
- 19: 2533
- 20: 8182