Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial viernes 4 de septiembre

Resultados de la Quiniela Nocturna hoy, viernes 4 de septiembre

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 6582

2: 8780

3: 6975

4: 6638

5: 3383

6: 8292

7: 1818

8: 1274

9: 3572

10: 6078

11: 3385

12: 4980

13: 9831

14: 6565

15: 8498

16: 4789

17: 6065

18: 1107

19: 8443

20: 9037

Letras de la Nacional: EPRZ

Provincia

Todos los números, según el orden en el que quedaron: