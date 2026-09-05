Dólar: a cuánto llegará a fin de año, según los gurúes de la City

El BCRA difundió las proyecciones de 47 participantes del mercado. Para diciembre, esperan un dólar a $1.630, mientras que las expectativas cambiarias se corrigieron a la baja frente al relevamiento anterior.

Archivo. Las expectativas sobre el dólar antes de entrar en año electoral.

El Banco Central (BCRA) publicó el pasado viernes el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de agosto de 2026 , que reúne las estimaciones de analistas privados sobre las principales variables de la economía. En materia cambiaria, los encuestados proyectaron un dólar entorno a los $1.630 para fin de año, con la expectativa puesta en el impacto que pueda tener la previa electoral de 2027.

El informe contempla las proyecciones de 47 participantes , entre ellos 35 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras locales.

En materia cambiaria, las expectativas volvieron a mostrar una corrección respecto del relevamiento anterior. Para septiembre, la mediana de las estimaciones ubicó al tipo de cambio nominal en $1.530 por dólar , $15,80 por debajo de la previsión realizada un mes atrás.

Para diciembre de 2026 , los participantes proyectaron un dólar a $1.630 , frente a los $1.652 que habían estimado en julio. Ese nivel representaría una suba interanual del 12,6% respecto del cierre de diciembre de 2025.

Las nuevas proyecciones del REM se conocieron luego de una semana en la que el dólar oficial volvió a retroceder. El tipo de cambio mayorista anotó su tercera caída consecutiva y terminó por debajo de los $1.510.

La semana cerró con una cotización de $1.508 para la venta en el segmento mayorista.

La cotización cerró en $1.508 para la venta en el segmento mayorista. En el acumulado semanal, registró una baja de 0,3% (-$4), la primera desde mediados de agosto. Durante la rueda, el volumen operado en el segmento de contado superó los u$s736,3 millones.

Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio, señaló que durante las primeras horas de la jornada el mercado mayorista había registrado posiciones iniciales alrededor de los $1.507 para la venta.

Los contratos de dólar futuro, por su parte, registraron bajas de hasta 0,1% en los tramos correspondientes a 2026. El mercado "pricea" un tipo de cambio mayorista de alrededor de $1.528 para fines de septiembre y de $1.609 para el cierre del año. La rueda totalizó unos u$s539 millones.

Dólar minorista y financieros

En el segmento minorista, el Banco Nación (BNA) ubicó el dólar en $1.530 para la venta. Con ese valor, el dólar tarjeta quedó en $1.989 para las compras en el exterior. A su vez, el relevamiento de entidades financieras realizado por el BCRA mostró un tipo de cambio minorista promedio ponderado de $1.528,60.

Entre los dólares financieros, el MEP cayó 0,2% hasta los $1.525,39, mientras que el CCL bajó a $1.592,43. El dólar blue, en tanto, retrocedió hasta los $1.540 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city porteña.