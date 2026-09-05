Con su propuesta de Malvinas, Javier Milei recupera la agenda y aspira a una aprobación unánime

Aún con reparos por las medidas que toma en otras áreas de Defensa, la oposición reconoce que acompañará la ley anunciada en cadena nacional. Expectativa por los detalles del proyecto.

Hubo filtraciones en la previa, pero incluso con los trascendidos la cadena nacional de Javier Milei tomó por sorpresa al Congreso nacional. Su nuevo vocabulario al referirse al conflicto diplomático por Malvinas ("población implantada en un territorio usurpado") y a la apelación a una unidad delimitaron el margen de acción opositora, que reaccionó sin coordinación al anuncio y -a diferencia de los últimos dos años y medio de gestión presidencial- sin anticipar su rechazo.

El Presidente volvió a elegir la cadena nacional para adelantar el envío de un proyecto de ley , en un mensaje cuyo principal mérito fue recuperar la centralidad de la agenda para Casa Rosada , justo cuando desde Diputados , a través de morosidad y la emergencia en discapacidad , la oposición comenzaba a dar pasos de autonomía para construir una mayoría propia. La primera reacción oficialista se configuró como un control de daños y estableció plazos próximos para el tratamiento de ambas propuestas que le resultaban ajenas, con la intención de reducir el impacto de cualquier triunfo disidente.

Pero este movimiento fue mucho más efectivo porque obligó a todos los sectores a expresarse, más allá de la sesión opositora prevista para el 9 de septiembre. El oficialismo buscará tapar ese movimiento la próxima semana, con los anuncios de los plazos de tratamiento del proyecto de Malvinas, que pasarán por comisiones de Defensa que no superaron las dos reuniones en lo que va del año y sólo avanzaron con homenajes, precisamente a combatientes. "Las trataremos por la debida prontitud y seriedad que merecen", le manifestó a este medio Luis Juez, titular del espacio encargado en el Senado.

Se trata de un mes con mucha acción porque incluye la presentación del Presupuesto 2027 , cuyo fecha límite es el 15 de septiembre. Un día antes, el Presidente se reunirá con los diputados y senadores de La Libertad Avanza , en un encuentro que estará marcado por su disertación económica.

El proyecto que anticipó el Presidente -y que ratificó el canciller Pablo Quirno - contendría tres elementos principales: una reforma de la Ley 26.659 para endurecer sanciones contra las empresas que intervengan en operaciones no autorizadas en las islas ; la creación de un Consejo de Seguridad Nacional ; y la cesión de facultades al Ejecutivo para tener herramientas más dinámicas para responder de forma económica y diplomática frente a "actores estatales o no estatales que amenacen la seguridad nacional".

Aunque no debe pasar por un debate en el Congreso, el mayor anuncio fue la construcción de una base naval logística integrada en Ushuaia, que inició sus tareas en el 2022, fue paralizada con la asunción del actual Gobierno y ahora "se pudo determinar que tenemos el espacio fiscal para hacer esta inversión", según detalló Quirno en radio Mitre. El avance físico general de la construcción de la base es de un 9,13%, lo que implicó hasta este momento un desembolso de $2.474 millones.

Proyecto de Malvinas: reacción en Diputados

La oposición enumeró críticas hacia la gestión del Ministerio de Defensa: la parálisis del Consejo Nacional de Malvinas hace dos años; la eliminación del Fondo Nacional de Defensa en el Presupuesto 2026 -junto con financiamiento educativo-; la venta de predios de la Armada en Ushuaia y el cierre de la base aeronaval de Punta Indio; y el desmantelamiento del complejo militar industrial. Sin embargo, nadie planteó un rechazo concreto al proyecto que enunció Milei, a pesar de lo que apuntó la bonaerense Propato en diálogo con Ámbito, en referencia a la base naval: "Debe garantizar que será financiada la construcción desde el propio Estado, ya que su posicion errante se funda en que anunció hace dos años, junto a la exjefa del Comando Surm que sería construida con EEUU".

La ceremonia inaugural de la construcción de la base naval en Ushuaia.

"Nos parece correcto el aumento de sanciones y hemos presentado un proyecto para que lo recaudado en multas se asigne a un fondo específico para fortalecer la Armada Argentina y todas las instalaciones e infraestructura crítica en nuestro Atlántico Sur. Debe pasar esto para que no solo sea retórica", señaló la diputada, vicepresidenta de la Comisión de Defensa y una de las referencias justicialistas en esta materia, en un bloque que cuenta con exfuncionarios del ministerio del área (Taiana, Rossi, Martínez).

A ello se suma su antecesor en el rol, el rionegrino Capozzi (Provincias Unidas), quien le aseguró a este medio que acuerda con las sanciones y "el espíritu de lo que se dijo": "Habrá que ver qué es específicamente lo que plantea como Consejo de Seguridad Nacional, porque actualmente ya existirían organismos con esas funciones".

La institución a la que se refiere el diputado es el Consejo de Defensa Nacional (Codena), que asesora al Presidente sobre conflictos y estrategias vinculadas específicamente al sector. Según lo descripto en cadena nacional por Milei, incorporaría dimensiones económicas y diplomáticas a las áreas militares y de Inteligencia.

Por su parte, la novedad con respecto de la Ley 26.659 sería recrudecer las sanciones de multas y tiempo en prisión que se establecen para las actividades no autorizadas en territorio argentino. Que haya sido una norma aprobada en el 2011, y reformada en el 2013 para endurecer las penas, también incentiva al peronismo a adoptar una posición conciliadora.