Vaca Muerta rompe récords y VMOS entra en la recta final: ¿qué oportunidades abre para las petroleras?

La ampliación de la infraestructura y el desarrollo de nuevos bloques aparecen como dos puntos centrales para sostener el crecimiento de Vaca Muerta durante los próximos años.

Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) sigue avanzando y empieza a acercarse a su puesta en marcha. El proyecto, que busca ampliar de forma significativa la capacidad de evacuación de la cuenca neuquina con el objetivo de exportar el shale, ya presentaba cerca de un 80% de avance hacia fines de julio y mantiene como objetivo realizar los primeros despachos a principios de 2027. La obra contempla un oleoducto de 437 kilómetros entre Allen y Punta Colorada, en Río Negro, junto con una nueva terminal marítima de exportación. Allí se están desarrollando tanques de almacenamiento y un sistema offshore con dos monoboyas que permitirán cargar crudo directamente en buques de gran tamaño. Durante los próximos meses se terminarán los trabajos submarinos y las pruebas operativas necesarias para dejar la infraestructura lista. Detrás del proyecto están algunos de los principales jugadores de Vaca Muerta: YPF, Vista, Pan American Energy, Chevron, Shell, Pluspetrol, Pampa Energía y Tecpetrol.

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En la primera etapa, se espera que VMOS sume alrededor de 180 kbbl/d de capacidad de evacuación a partir de enero, mientras que el objetivo es escalar rápidamente hasta 550 kbbl/d durante la segunda mitad de 2027. Incluso, el CEO de YPF, Horacio Marín, ya mencionó la posibilidad de llevar esa capacidad a 700 kbbl/d más adelante. Justamente, el avance de VMOS también empieza a verse en los planes de inversión de estas compañías. Tecpetrol es un buen ejemplo. La empresa en los próximos días buscará captar nuevos fondos en el mercado internacional para destinar parte de esos recursos a Los Toldos II Este, su principal proyecto de crecimiento en Vaca Muerta.

El desarrollo fue aprobado recientemente bajo el RIGI y contempla un CAPEX de alrededor de US$6.400 millones, por encima de los US$2.400 millones anunciados inicialmente. El plan incluye nuevos pozos, pads, sistemas de recolección, una planta de procesamiento y ductos propios para petróleo y gas. Con esta inversión, Tecpetrol proyecta llevar su producción de shale oil hasta 35 kbbl/d hacia el 1Q27 y 70 kbbl/d hacia fines de ese año. Más allá del caso puntual, la lógica empieza a repetirse entre varias compañías de la cuenca. Con nueva capacidad de transporte disponible desde comienzos de 2027, los productores tienen incentivos para acelerar perforaciones e inversiones desde ahora para capitalizar los elevados precios internacionales del crudo.

La producción de petróleo alcanzó un nuevo récord histórico Es un hecho que este crecimiento ya se empieza a ver en los números. La producción argentina de petróleo alcanzó en julio un nuevo máximo histórico de 912,9 kbbl/d, con una suba de 12,6% interanual y de 0,3% frente a junio. El shale volvió a explicar prácticamente todo el avance y llegó a 644,2 kbbl/d, un 26,6% más que un año atrás, mientras que la producción convencional cayó 11,2% hasta 264,1 kbbl/d. Con este nuevo registro, el promedio de 2026 alcanzó los 894,9 kbbl/d, por encima del récord anual anterior de 846,9 kbbl/d registrado en 1998. Este crecimiento también se dio luego de la plena entrada en operación del Proyecto Duplicar de Oldelval, que desde marzo de 2025 llevó la capacidad de transporte desde la Cuenca Neuquina hacia el Atlántico de 225 kbbl/d a cerca de 540 kbbl/d. Neuquén, de la mano de Vaca Muerta, es el principal motor de expansión de la producción. La provincia produjo 658,6 kbbl/d durante julio, con una mejora de 24,4% interanual, y explicó cerca del 72% de la producción nacional. Dentro de ese volumen, el shale representó prácticamente toda la producción provincial.

Hacia adelante, VMOS permitirá que una mayor parte de la producción pueda exportarse. Nuestra proyección apunta a que la producción nacional podría acercarse a 970 kbbl/d hacia fin de año y superar el millón de barriles diarios durante el verano. A esto se suman otros proyectos que buscan acompañar el crecimiento de la cuenca, como Duplicar Norte, que ampliará la capacidad de transporte hacia Allen, y nuevos desarrollos de producción aprobados bajo el RIGI, entre ellos Rincón de Aranda de Pampa Energía y Los Toldos II Este de Tecpetrol. Con la producción ya en máximos y varias compañías acelerando sus planes de inversión, la ampliación de la infraestructura y el desarrollo de nuevos bloques aparecen como dos puntos centrales para sostener el crecimiento de Vaca Muerta durante los próximos años.





Analista de PPI

