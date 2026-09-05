Deuda en pesos: Economía enfrenta vencimientos por más de $20 billones en septiembre, ¿qué espera el mercado?

Para la primera mitad del mes, el Gobierno tiene que renovar $8,4 billones, mientras que para el cierre tiene otros $12,35 billones.

El Tesoro enfrenta vencimientos por $20 billones en un contexto de menor tensión en las tasas y menor presión cambiaria.

El Gobierno tendrá que enfrentar vencimientos en septiembre por casi $20 billones , en un contexto desafiante. El mercado estará atento a la estrategia que seguirá la Secretaría de Finanzas para rollear esa importante masa de dinero.

De acuerdo con estimaciones de Dhalmore Capital , en la primera mitad de septiembre hay obligaciones por $8,4 billones, mientras que en la segunda quedan $12,35 billones .

En el primer llamado a licitación, que tendrá lugar el 9 de septiembre, Economía tendrá que conseguir recursos para atender vencimientos por $4,31 billones en LECAPs y $3,83 billones en Duales .

Detrás de ello está ahora la expectativa del mercado en relación con el rollover. En los últimos llamados, el Gobierno ha preferido renovar exactamente lo que vencía o algo menos . En agosto terminó liberando $500.000 millones.

De algún modo, el Tesoro trata de calibrar la opción óptima entre tasa de interés y tipo de cambio . Ha vuelto a priorizar colocaciones de corto plazo por sobre las de largo, para no pagar tasas más altas.

¿Qué está viendo el mercado en el inicio de mes?

En principio, se comprimió el spread entre los bonos en dólares de legislación internacional y los locales, unos 120 puntos. Esto indica una menor percepción de riesgo para Argentina.

Portfolio Personal Inversiones (PPI) señaló en un informe que el optimismo del frente internacional se trasladó a las curvas en pesos. “Los rendimientos acumulan una compresión relevante. En términos de TEA, el rendimiento promedio de la curva a tasa fija hasta noviembre descendió de 27,6% a 26,6% al jueves”, señala PPI.

El reporte sostiene que “la mejora también alcanzó a los bonos ajustados por inflación, aunque con mayor intensidad en el tramo largo, ya que los títulos con vencimiento hasta 2026 rinden CER + 2,7% en promedio, mientras que el resto de la curva se ubica en torno a CER + 8,3%”.

En ese marco, PPI afirma que “la mayor liquidez y una tasa de fondeo más baja y estable abren oportunidades de cara a septiembre”. En un escenario de dólar contenido y tasas en baja, la ALyC recomienda a sus clientes “preferencia por la cobertura CER en el tramo corto, con el TZXM7 como instrumento elegido”.

“Para quienes busquen sumar duration, nuestra alternativa preferida es el TMVE8, que paga el mayor entre la tasa TAMAR y la variación del tipo de cambio oficial”, dice PPI. En ese sentido, agrega que “para perfiles algo más agresivos, seguimos viendo con buenos ojos las alternativas CER con vencimiento en septiembre de 2027 y 2028”. En este contexto, agrega la sociedad de bolsa, las tasas en pesos volvieron a acercarse al piso operativo del 20% TNA.

La caución a un día retrocedió hasta el 21% TNA, mientras que la tasa de repo entre bancos —excluyendo al Central— comprimió hasta cerca del 20% TNA.

El próximo miércoles, el Ministerio de Economía dará a conocer las condiciones del primer llamado del mes. En el mercado no se descarta que convoque a un nuevo canje de bonos para aliviar los vencimientos.