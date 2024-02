Récord en el Aconcagua: un andinista mendocino llegó a la cima en 3 horas y 20 minutos

La ruta de ascenso al Aconcagua cuenta con un campo base ubicado a 4.300 metros sobre el nivel del mar, presentando un desafío extraordinario para los montañistas.

Sergo tomó la decisión de ascender el día 19 considerando que ese día se presentarían las condiciones climáticas óptimas.

Récord en el Aconcagua: "No lo podía creer", reveló el andinista cuando vio el tiempo

Al terminar el recorrido, el andinista habló con la prensa y contó cómo vivió el momento: "Para mi sorpresa, cuando llegué a la cumbre vi que lo había bajado doce minutos. No lo podía creer, así que rompí en llanto de emoción" dijo Sergo al cronista de CUMBRES.

Más tarde, hizo un posteo en sus redes sociales donde plasmó todos sus sentimientos después de hacer historia en el Aconcagua. "Una energía inigualable, créanme cuando les digo que en esta oportunidad sentí una fuerza externa impulsada por cada una de las personas que estaban en el monte conmigo y muchas otras que a la distancia me daban su aliento. Siempre he tenido el apoyo de muchas personas pero esta vez fue más que especial, ver que mis propios compañeros y amigos filmen o tomen fotos de la hazaña (y no uno, más de 10) y me entregaran una sonrisa, un abrazo, un aliento, apoyo, buenas energías, fue increíble para mí, algo que no voy a olvidar jamás", expresó.

"Inspirar y motivar a los demás siempre ha sido un objetivo en mí vida, pero cuando te lo dicen 'sos mí inspiración' 'me has motivado a...' tiene un efecto que genera una explosión de energía de regocijo y satisfacción que es insuperable", continuó.

En ese sentido agregó: "Mi premio más grande es justamente eso, el cariño que me devuelven y la motivación en ustedes por querer superarse gracias por todo, a cada personita que me hizo llegar su energía positiva".

Por último, cerró con un mensaje motivador: "Si tenés la posibilidad de brindarle una sonrisa, animarlo y hacerle sentir que algo es posible (porque está preparado) hacelo, porque jamás lo va a olvidar", concluyó el andinista.

Ascenso al Aconcagua: las últimas marcas récord

Previo a la escalada de Sergo, el récord lo poseía el estadounidense Tyler Andrews, que había llegado a la cumbre en 2022. Sin embargo, por muchos años la marca casi imbatible estaba en manos de Bruno Brunod, Favio Meraldi y Jean Pellissiers, quienes lo habían logrado en 3 horas 40 minutos y 20 segundos.

Recién en 2019, el checo Martin Zhor mejoró el tiempo de los italianos por solo dos minutos. Logró hacerlo en 3 horas 38 minutos 17 segundos.