¿Cómo descargar videos de Facebook y Twitter?

Aunque estas redes cuentan con una realidad, incómoda para quienes las utilizan, no tienen la opción que les permite descargar videos. Por lo que muchas veces sucede que, cuando vemos un video que nos gusta y queremos compartirlo con nuestros amigos, no encontramos la forma. Porque tal vez no basta solo con enviarles el link del tuit (ya que puede suceder que ese amigo o familiar no tenga Twitter).

meta facebook e instagram.jpg

Por esta razón, muchos usuarios investigan alternativas que les permita descargar estos videos. Ya sea para re-publicarlos en otra red, o simplemente para almacenarlos dentro de sus dispositivos.

¿Cómo descargar videos de Facebook?

Para poder descargar cualquier video de Facebook a un celular Android, por ejemplo, se puede hacer accediendo a la plataforma https://fdown.net/. Allí tendrás que pegar el link del video que quieras descargar y luego seguir los pasos para guardar el contenido de esta red social en tu celular o computadora.

Fdown JPG.jpg

En la parte donde dice "Enter Facebook Video Link" es donde deberás insertar el link del video de Facebook que quieras descargar. Luego, haciendo click en "Download" (descargar en inglés), comenzará la descarga sin problemas en tu dispositivo. Posteriormente, deberás asignarle una carpeta o sitio interno de tu smartphone donde lo quieras guardar.

¿Cómo descargar videos de Twitter?

La alternativa más tradicional es usar la plataforma web llamada twittervideodownloader.com. Posee una dinámica similar, casi idéntica, a la de descargas de Facebook. Luego de ingresar a esta página, tendrás que pegar el link del video que desees descargar. Y haciendo click con el botón derecho del mouse, deberás elegir la opción ‘Paste Tweet URL Here’ para que finalmente se descargue el video.

También podés usar una aplicación llamada jDownloader, que es un software bastante conocido y con el que muchísimos usuarios pudieron descargar una enorme cantidad de videos de Twitter.