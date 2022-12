Facebook: cómo saber si hackearon mi cuenta

En caso de que tengas una cuenta de Facebook y hayas empezado a percibir cosas raras, como publicaciones o comentarios que no hiciste, ‘likes’ en fotos o páginas que no recordás haber visitado o mismo mensajes importantes que te aparecen como leídos, pero que no recordás tampoco haberlos visto, es muy probable entonces que alguien haya logrado acceder a tu cuenta personal.