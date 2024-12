Edgardo Kueider se atornilla a su banca pese al escándalo de los u$s200 mil: pidió que lo restituyan por supuestas irregularidades en la sesión

Esta prohibición la establece la Constitución Nacional , por eso Kueider no tardó en presentar su amparo ante la Cámara Contencioso Administrativa. También denunció que no se le permitió hacer un descargo , según él atentando contra su legítima defensa, y que no se conformó una comisión para poder tratar su destitución, instancias obligatorias en el reglamento de la Cámara Alta .

En un evento inédito en el Senado tras la vuelta de la democracia, Edgardo Kueider fue destituido de su banca . La iniciativa de Unión por la Patria , que entendía que no se requería una investigación porque el senador fue encontrado in fraganti, tuvo respaldo de más de dos tercios de la Cámara.

El lugar de Kueider será ocupado por la kirchnerista Stefanía Cora. Entre tanto, el despacho del legislador fue cerrado con una faja hasta que no se dilucide su situación judicial.

Kueider detenido paraguay.jpg Kueider permanece detenido en Paraguay. Diario Red

La detención del ahora exsenador en Paraguay, a donde intentó ingresar con más de u$s200.000 sin declarar, provocó en el único encuentro legislativo de las sesiones extraordinarias e incluso cerró la grieta: todos los bloques dieron quórum para sancionarlo.

Asistieron 67 de los 72 miembros de la Cámara que se volcaron por la expulsión por sobre la propuesta de La Libertad Avanza, que pretendía la suspensión del senador, lo que implicaba que no pueda ocupar su banca ni gozar de su sueldo hasta al menos el 1° de marzo, fecha en la que inicia el período de sesiones ordinarias.

Esa iniciativa tuvo respaldo sólo de los compañeros de bancada de Kueider (Las Provincias Unidas) y de miembros del PRO, por lo que el oficialismo cambió de postura a último momento. "Teníamos la intención de suspender al senador Kueider; pero se necesitan dos tercios para eso y no los pudimos conseguir. No podemos dejar que esto quede sin ningún tipo de votación porque no sería bueno para nosotros. Al no tener números, vamos a votar por la expulsión", explicó el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche.

Destitución de Edgardo Kueider: cómo votó cada senador

La gran mayoría que se constituyó para destituir a Kueider reunión 61 votos, incluido su compañero de banca y provincia Camau Espínola. En tanto, sólo cinco senadores votaron en contra, entre ellos el radical Maximiliano Abad y el PRO Alfredo De Angeli). Hubo una sola abstención, el salteño Juan Carlos Romero.

Si bien desde el principio Unión por la Patria (UP), junto a sectores de la Unión Cívica Radical (UCR), pretendía echar al entrerriano del Congreso, otro proyecto alternativo, que contaba con respaldo del PRO y de LLA, planteaba la suspensión del senador, finalmente los violetas apoyaron la iniciativa mayoritaria.

Tras un cuarto intermedio, en el que los jefes de bloque debatieron los últimos detalles antes de la votación, el jefe de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche, dijo: "Teníamos la intención de suspender al senador Kueider; se necesitan dos tercios para eso y no los pudimos conseguir".

"No podemos dejar que esto quede sin ninguna tipo de votación porque no sería bueno para nosotros. Al no tener números, vamos a votar por la expulsión", explicó Atauche respecto al giro en la posición del oficialismo.

De los siete senadores del PRO, votaron favorablemente la porteña Guadalupe Tagliferri, quien reporta a Horacio Rodríguez Larreta, el cordobés Luis Juez y la pampeana María Victoria Huala. En tanto, se manifestaron en contra Carmen Álvarez Rivero, Andrea Cristina, Alfredo De Angeli y Enrique Goerling Lara.

Acta_Nro_002.pdf

Noticia en desarrollo.-