Como cada tercer domingo de junio, el Día del Padre es una fecha especial en la que se reconoce la figura paterna y su influencia en la vida de los hijos. En este marco, es importante resaltar que no todas las familias tienen una estructura tradicional de padre-madre e hijos, y que con el paso del tiempo aumentó el debate sobre cómo las nuevas masculinidades se desarrollan y manifiestan en los distintos tipos de entornos.

Por otro lado, en los últimos años ha surgido un debate sobre las nuevas masculinidades y cómo se relacionan con esta festividad. Las nuevas masculinidades son un concepto que busca redefinir los roles tradicionales de género y promover una visión más igualitaria y no estereotipada de la masculinidad. Se enfoca en desafiar los estereotipos dañinos y tóxicos asociados a ser hombre, como el machismo o la violencia.

En este sentido, el Día del Padre puede ser una oportunidad para reflexionar sobre las nuevas masculinidades y cómo se pueden aplicar en la crianza de los hijos. Se trata de fomentar relaciones afectivas basadas el respeto mutuo, promover la coparticipación activa del padre en tareas domésticas o cuidado infantil, así como enseñar a los hijos valores inclusivos y equitativos. También como una chance de inspirarse mutuamente, sin importar el género.

Esto significa flexibilizar las cualidades tradicionales asociadas a ser padre, ampliarlas e incluir todas las formas de paternidad. Un padre puede seguir siendo protector, proveedor y guía, pero también puede ser emocionalmente abierto, comprometido con la crianza e involucrado en las mismas tareas antes asociadas a las madres. No se trata de roles fijos, sino por el contrario de flexibilizarlos y no encasillar, son etiquetas que no suman nada.

En conclusión, la fecha auspicia de alguna manera, como un llamado a la reflexión sobre las nuevas masculinidades y cómo éstas pueden contribuir a construir relaciones familiares más equitativas e inclusivas. Es momento de cuestionarnos los estereotipos dañinos asociados al rol paterno tradicionalmente establecido y abrir espacio para una visión más amplia y diversa de lo que significa ser padre hoy día.

Asimismo, una oportunidad de reconocer y valorar a todos los padres, sin importar la estructura familiar, respetando la diversidad de formas en las que se ejerce la paternidad. Casa tipo de familia merece ser respetada y celebrar la importancia de los vínculos significativos hacia los hijos.

Licenciado en psicología