Día Mundial de la Pasta Carbonara, el plato que nunca falla

Se trata de una joya de la gastronomía italiana. Por ese motivo, en su día mundial, te mostramos cinco restaurantes donde se puede disfrutarla en su máximo esplendor.

Cada 6 de abril se celebra el Día Mundial de la Pasta Carbonara , una fecha impulsada por la Unión Italiana de Alimentos y la Organización Internacional de la Pasta para rendir homenaje a este emblema de la gastronomía romana. En Argentina, varios restaurantes rinden homenaje a esta receta con preparaciones auténticas en relación a la jornada.

El restaurante L’adesso Ristorante presenta una propuesta especial centrada en uno de los platos más representativos de la cocina romana. Entre el 7 y el 12 de abril , el espacio liderado por el chef Leonardo Fumarola ofrecerá una versión de carbonara elaborada según la receta original, con foco en el respeto por la técnica y el producto. La preparación se realiza con guanciale casero —producido a partir de cerdos de Navarro criados en el campo—, tres yemas por persona, un mix de parmigiano y pecorino y pimienta negra, sin el uso de crema . La pasta utilizada es tonnarelli fresco, elaborado en el restaurante, lo que aporta estructura y textura.

La iniciativa forma parte de una impronta que busca poner en valor recetas tradicionales italianas a través de materia prima seleccionada y procesos de elaboración propios. En esa línea, L’adesso refuerza su posicionamiento dentro de la escena gastronómica local con una cocina centrada en la identidad italiana y el trabajo sobre el producto. El plato estará disponible durante toda la semana a un precio de $30.000.

En el marco del Día de la Carbonara, el restaurante La Parolaccia pone en valor uno de los grandes clásicos de la gastronomía italiana, reafirmando su propuesta basada en el respeto por la tradición y la calidad del producto. Con una sólida trayectoria en la alta cocina italiana y mediterránea, el restaurante La Parolaccia reafirma su liderazgo con una interpretación magistral de este clásico de la cocina italiana “Spaghetti alla Carbonara”.

la parolaccia carbonara La Parolaccia cuenta con varias sucursales alrededor de Buenos Aires.

El diferencial radica en la fidelidad absoluta al producto: sus spaghetti son elaborados de forma artesanal y diaria, logrando una textura perfecta que sólo la pasta fresca puede ofrecer. Esta base se combina con la intensidad del queso pecorino, la crocancia de la panceta y una emulsión de yemas y crema que respeta el equilibrio de la tradición.

Direcciones: Riobamba 1046, Barrio Norte; Presidente Roberto M. Ortiz 1865, Recoleta; Cerviño 3561, Palermo; Av. del Libertador 5823, Belgrano; Av. del Libertador 5836, Belgrano; Alicia Moreau de Justo 1052, Puerto Madero; Olga Cossettini 302, Madero Downtown; Av. del Libertador 14621, San Isidro; Km 42.5 , Colectora Panamericana, Pilar.

Raíces

El lunes 6 de abril, Raíces Cocina Casera ofrecerá una promoción especial con 2x1 en spaghetti a la carbonara: dos platos por $22.000, disponible exclusivamente mediante reserva y seña previa. La propuesta pone el foco en una receta clásica, elaborada con pasta artesanal y una salsa a base de huevo, queso reggianito, pimienta y panceta ahumada.

Raíces - spaghetti a la carbonara Raíces se ubica en Crisologo Larralde 3995, Saavedra.

La acción se alinea con el posicionamiento del restaurante en Saavedra, donde desarrolla una carta basada en preparaciones tradicionales y de impronta casera bajo su concepto de “Cocina de la Memoria”.

Dirección: Crisologo Larralde 3995, Saavedra.

Carmen

En Carmen, la carbonara se presenta como uno de los platos clásicos que se mantienen de forma estable en la carta, con una receta que respeta la tradición italiana y pone el foco en la calidad y el sabor. La salsa se elabora exclusivamente con yemas de huevo de campo, queso parmesano y guanciale, logrando una emulsión cremosa y envolvente sin agregado de crema. El guanciale, con su alto contenido graso, aporta profundidad y sabor, mientras que el parmesano suma intensidad y estructura. La preparación se termina en el momento, con más queso rallado, pimienta negra y lardones crocantes que completan el plato con textura y carácter.

Carmen - Carbonara Carmen se ubica en Gurruchaga 1428, Palermo.

En cuanto a la pasta, se puede elegir entre gnocchi, tagliatelle o cavatelli, opciones que permiten disfrutar la carbonara desde distintas texturas. Además, cuentan con spaghetti de harina de maíz como alternativa sin gluten. Un clásico que, en Carmen, se sostiene en el tiempo y reafirma el equilibrio entre técnica, creatividad y tradición.

Dirección: Gurruchaga 1428, Palermo.

Orno

Para el Día de la Carbonara, ORNO propone una relectura creativa que se aleja del plato clásico sin perder su esencia: la Pizza Napoletana Carbonara. Fiel al espíritu lúdico de la casa, esta versión transforma la receta tradicional en una pizza de masa alta, bordes crocantes y centro esponjoso, donde conviven crema de ajo asado, mozzarella fior di latte y filante, panceta y queso Sbrinz, logrando una combinación intensa, untuosa y profundamente sabrosa.

ORNO - Pizza Carbonara Orno cuenta con sucursales en Guatemala 4701, Palermo; Beruti 3336, Palermo OFF.

La elección del formato Detroit no es casual: permite potenciar la textura y el carácter del plato, llevando la lógica de la carbonara a un terreno más informal y compartible, en línea con la identidad de ORNO. Así, entre horno a la vista, cocina sin solemnidad y una propuesta que invita a jugar con los clásicos, esta pizza se convierte en una de las expresiones más representativas de su carta.

Direcciones: Guatemala 4701, Palermo; Beruti 3336, Palermo OFF.