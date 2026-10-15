El pueblo de Buenos Aires a 2 horas de CABA ideal para una escapada

Pastas caseras, arquitectura ferroviaria y caminos de tierra distinguen a esta localidad de Buenos Aires, una propuesta para bajar el ritmo.

Un rincón bonaerense que conserva la tranquilidad de los pueblos rurales y una identidad ligada a la historia de la provincia.

A veces, cambiar de aire no requiere organizar un viaje largo ni gastar varios días de vacaciones. En el norte bonaerense, una pequeña localidad conserva las postales del antiguo paisaje rural , con calles tranquilas, construcciones históricas y una propuesta gastronómica que invita a sentarse a la mesa sin mirar el reloj.

Se trata de Azcuénaga , un pueblo del partido de San Andrés de Giles que se convirtió en una alternativa para quienes buscan combinar buena comida, paseos al aire libre y patrimonio histórico. Su escala reducida y el entorno de campo permiten recorrerlo a pie, detenerse en sus almacenes y disfrutar de una jornada lejos del movimiento de la ciudad.

Azcuénaga pertenece al partido de San Andrés de Giles, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Según el Censo 2022, cuenta con 389 habitantes , una dimensión que ayuda a entender el ambiente tranquilo que caracteriza a la localidad.

Los paisajes abiertos y los caminos rurales invitan a recorrer la zona a otro ritmo, lejos del movimiento urbano.

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el recorrido en auto demanda alrededor de una hora y media a dos horas, según el tránsito y el punto de partida. Una alternativa habitual es tomar la Ruta Nacional 7 hacia Luján y continuar hasta San Andrés de Giles.

Desde allí, el acceso se completa por la Ruta Provincial 193 , con un tramo de aproximadamente 11 kilómetros hasta el pueblo. La duración puede cambiar durante los fines de semana largos, cuando aumenta la circulación en las rutas.

Las atracciones imperdibles: qué hacer durante el día

La mejor manera de conocer Azcuénaga es recorrer sus calles sin demasiadas exigencias. La antigua estación ferroviaria constituye uno de los puntos de referencia del pueblo y permite reconstruir parte de su historia: como ocurrió en muchas localidades bonaerenses, el tren fue clave para el crecimiento del asentamiento y la actividad económica de la región.

En las inmediaciones se pueden observar construcciones antiguas, frentes de comercios tradicionales y viviendas que conservan rasgos de la arquitectura rural. La Capilla Nuestra Señora del Rosario también forma parte del patrimonio local y merece una parada durante la caminata.

Otro sitio vinculado con la historia regional es La Posta de Figueroa, una antigua estancia reconocida como Monumento Histórico Nacional. Su importancia está relacionada con el pasado de la zona y con el papel que tuvieron las estancias y postas en las comunicaciones de la campaña bonaerense. Antes de organizar una visita al predio, es conveniente consultar si se encuentra habilitado para el ingreso turístico.

Los caminos rurales que rodean la localidad ofrecen otra alternativa para quienes disfrutan de los paisajes abiertos, las arboledas y las construcciones dispersas en el campo. En determinadas fechas también se organizan ferias con artesanías y productos regionales, aunque no funcionan necesariamente todos los fines de semana.

Las construcciones antiguas y las calles tranquilas forman parte del paisaje característico de esta localidad. Instagram pueblos y lugares de Buenos Aires

Dónde comer: pulperías, asado de campo y gastronomía tradicional

La gastronomía ocupa un lugar central en la propuesta turística de Azcuénaga. Los restaurantes de campo, los platos caseros y las recetas tradicionales son parte de la experiencia, tanto para quienes llegan por unas horas como para los que planean quedarse hasta el domingo.

Una de las referencias locales es El Almacén CT&Cia, ubicado en la esquina de la avenida Pedro Terrén y Julia Vildósola. Funciona en una construcción característica de los antiguos comercios rurales y mantiene una ambientación rústica, con mobiliario y detalles que remiten a la historia del establecimiento. Su propuesta incluye parrilla y comida casera. Para conocer la carta y confirmar los horarios, se puede consultar su sitio web.

Otra opción es La Porteña, frente a la estación ferroviaria, conocida por sus pastas artesanales y platos tradicionales. Entre las alternativas mencionadas en su propuesta gastronómica figuran ravioles de espinaca, sorrentinos de conejo y lasañas. La oferta concreta puede cambiar, así que lo mejor es consultar antes de viajar.

La localidad también cuenta con otros establecimientos, como Le Four, Cucina De Santo y Posta Azcuénaga, con propuestas que permiten explorar distintas variantes de la cocina de campo y la gastronomía de autor. No todo se limita al asado: las pastas, las entradas para compartir y los postres caseros también forman parte de la experiencia.

Durante los feriados, reservar con anticipación es una buena idea. La capacidad de los restaurantes de un pueblo pequeño es limitada y la demanda puede concentrarse en pocas franjas horarias. Si el plan incluye almorzar y después recorrer la zona, conviene confirmar el turno y calcular el tiempo de viaje.

Opciones de alojamiento: cabañas, estancias y posadas de campo

Quienes prefieren convertir la salida en un fin de semana pueden buscar alojamiento en Azcuénaga y sus alrededores. La oferta incluye alternativas rurales, casas para grupos y establecimientos que combinan descanso con contacto con el entorno natural.

Entre las opciones que figuran en el relevamiento turístico municipal aparecen Posada La Magnolia, Estancia Rosadita y Los Vagones de Areco, propuestas que pueden servir como punto de partida para consultar disponibilidad y características. La ubicación exacta, los servicios incluidos y las condiciones de reserva deben verificarse directamente con cada establecimiento.

También existen alternativas en San Andrés de Giles y otras localidades cercanas, una posibilidad útil cuando no quedan habitaciones disponibles en el propio pueblo. Para elegir, conviene revisar si el alojamiento ofrece desayuno, estacionamiento, espacios al aire libre y horarios flexibles de ingreso y salida.

Las tarifas no son fijas: pueden variar según la temporada, la cantidad de huéspedes, el tipo de unidad y la duración de la estadía. Durante los fines de semana largos, además, algunos establecimientos aplican estadías mínimas. Por eso, es preferible confirmar el precio final antes de señar y consultar qué servicios están incluidos.