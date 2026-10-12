Fin de semana largo: viajaron casi 1,5 millones de turistas, pero el gasto total cayó 2,2% real

Según CAME, el movimiento turístico creció 3,5% interanual y generó un impacto económico de $313.610 millones. Sin embargo, la reducción de las estadías y las condiciones climáticas condicionaron la actividad.

El gasto turístico de este fin de semana dependió de la financiación.

El fin de semana largo por el 12 de octubre movilizó a 1.490.400 turistas en todo el país, un 3,5% más que durante el mismo feriado de 2025, y generó un impacto económico directo de $313.610 millones , según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Pese al incremento en la cantidad de viajeros, el gasto turístico total registró una caída real del 2,2% interanual , en un contexto marcado por estadías más cortas, decisiones de consumo selectivas y condiciones climáticas desfavorables en distintas regiones del país.

De acuerdo con el informe, la permanencia promedio se redujo de dos a 1,8 días, lo que representó una contracción del 10% frente al año pasado. En paralelo, el gasto diario por turista alcanzó los $116.900, con un crecimiento real del 5%, descontada una inflación interanual del 22,1%.

De esta manera, aunque viajaron más personas y el desembolso diario aumentó en términos reales, la menor duración de las escapadas terminó afectando el movimiento económico total .

El relevamiento también destacó el protagonismo de los viajes de cercanía y las reservas de último momento. En numerosos destinos, las contrataciones anticipadas habían mostrado niveles moderados, pero mejoraron a medida que se acercaba el feriado.

Por su parte, el transporte aéreo registró un importante movimiento. Aerolíneas Argentinas contabilizó 160.532 reservas para viajar entre el 9 y el 12 de octubre, con un crecimiento interanual del 16% en los vuelos de cabotaje y una ocupación del 88% en esas rutas. Bariloche, Córdoba, Mendoza, Puerto Iguazú y Ushuaia estuvieron entre los destinos más elegidos.

Turismo: cuáles fueron los destinos más elegidos durante el fin de semana largo

El movimiento turístico mostró diferencias significativas entre las provincias, con mejores resultados en destinos que combinaron propuestas gastronómicas, festivales, actividades culturales y atractivos naturales.

Córdoba registró niveles de ocupación hotelera y parahotelera de entre el 80% y el 88%, impulsados especialmente por el Valle de Calamuchita y la región de Ansenuza. Villa General Belgrano concentró buena parte de la demanda gracias a una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Cerveza.

En Río Negro, Bariloche alcanzó una ocupación del 80%, favorecida por la realización de Bariloche a la Carta, un encuentro gastronómico que reunió a más de 90 establecimientos. En Chubut, Puerto Madryn también registró un 80% de ocupación general, mientras que los apart hoteles llegaron al 100%.

La Ciudad de Buenos Aires recibió más de 120.000 turistas nacionales e internacionales y generó un impacto económico superior a los $37.000 millones. La ocupación hotelera se ubicó en el 80%, el nivel más alto proyectado para un feriado de tres días desde 2024.

Por su parte, Catamarca superó el 85% de ocupación provincial, mientras que en Tucumán localidades como San Javier, Monteros y Tafí Viejo alcanzaron el 99%.

En Santa Fe, el movimiento turístico superó los 102.000 visitantes y dejó un impacto económico estimado en $21.759 millones, impulsado por una agenda de más de 70 acontecimientos culturales, deportivos y gastronómicos.

En contraste, otros destinos mostraron un desempeño más moderado. Posadas registró una ocupación del 26,7%, mientras que el promedio provincial relevado en Chaco se ubicó en el 40%.

Cuánto costó viajar durante el feriado

El costo de las escapadas volvió a ser un factor determinante para las familias. Según un relevamiento del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), una familia tipo de cuatro integrantes necesitó, en promedio, $1.072.600 para cubrir transporte en micro y alojamiento durante el fin de semana largo.

El monto representó el 53% de un salario formal promedio y fue un 4,2% superior en términos reales al registrado un año atrás. Además, el cálculo no contempló comidas, excursiones ni otros gastos adicionales.

Bariloche y San Martín de los Andes se ubicaron entre los destinos más costosos, mientras que San Antonio de Areco, Colón y Mar del Plata ofrecieron alternativas más económicas.

El comportamiento de los viajeros también reflejó una mayor utilización del financiamiento. De acuerdo con Despegar, cerca del 70% de sus operaciones se realizaron mediante tarjetas de crédito.

En tanto, los datos de Booking.com mostraron que el 56,1% de las búsquedas de alojamiento correspondió a viajes en pareja, frente al 35,9% de familias y grupos y el 8% de viajeros individuales.

El clima y las escapadas cortas marcaron el movimiento turístico

Las condiciones meteorológicas también influyeron sobre la actividad. Las lluvias, la humedad elevada y las temperaturas frescas afectaron especialmente al centro y este del país, mientras que en las regiones cordilleranas y patagónicas predominaron las bajas temperaturas y la nubosidad.

Este escenario condicionó las salidas espontáneas y las actividades al aire libre, aunque el impacto fue diferente según cada destino. A pesar de estas dificultades, las fiestas populares y los acontecimientos culturales funcionaron como motores de la actividad. Entre los principales atractivos estuvieron la Oktoberfest de Villa General Belgrano, el Harlem Festival de Santa Fe, Bariloche a la Carta y la Fiesta Nacional del Caballo en Tucumán.

Por último, con los resultados del feriado de octubre, los ocho fines de semana largos transcurridos en 2026 movilizaron a 12.939.094 turistas, con una estadía promedio de 2,37 días y un gasto diario por persona de $111.282. Según CAME, el impacto económico acumulado durante estos períodos alcanzó los $3,4 billones.