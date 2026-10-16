A menos de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires hay varios pueblos que ya se convirtieron en verdaderos clásicos para quienes buscan una escapada gastronómica de fin de semana.
Escapadas gastronómicas: 4 pueblos a menos de 2 horas de CABA para comer increíble el fin de semana
Asados, pastas caseras, picadas y cocina criolla se pueden disfrutar con paisajes inigualables en cuatro destinos ideales para una salida breve.
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La propuesta ofrece restaurantes de campo, parrillas, productos regionales y calles tranquilas, que muchas veces están atravesadas por las antiguas estaciones ferroviarias y construcciones históricas.
Uribelarrea: el templo del asado, picadas de campo y cervecerías artesanales
A unos 80 kilómetros de CABA, Uribelarrea se convirtió en uno de los destinos rurales más elegidos de la provincia de Buenos Aires. Ubicado en el partido de Cañuelas, el pueblo mantiene construcciones antiguas, calles tranquilas y una fuerte identidad gastronómica. Entre sus clásicos se encuentran:
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asado
picadas de campo
productos regionales
cerveza artesanal
El Palenque y 1814 Restaurante y Parrilla de Campo figuran entre los lugares más elegidos por los visitantes. Después de comer, una gran opción para entretenerse es recorrer la Plaza Centenario y caminar por las calles para conocer parte de la arquitectura histórica del pueblo.
Tomás Jofré: pastas caseras, empanadas y el polo gastronómico de Mercedes
Tomás Jofré está ubicado a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del partido de Mercedes. Con el paso de los años se consolidó como uno de los polos gastronómicos rurales más conocidos de la provincia. Los restaurantes de campo mantienen gran parte de la actividad y ofrecen platos tradicionales como:
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asados
pastas caseras
empanadas
comidas típicas de campo
Antenor, Santa Victoria y La Macanuda de Tomás Jofré son algunas de las opciones más elegidas por los viajeros. En los fines de semana suele recibir una gran cantidad de visitantes, así que lo mejor es consultar horarios y reservar antes de viajar.
Carlos Keen: parrillas históricas a minutos de Luján
A unos 90 kilómetros de CABA, Carlos Keen ofrece otra alternativa para quienes quieren pasar el día entre comida de campo y paisajes rurales. La localidad, perteneciente al partido de Luján, cuenta con distintas parrillas y restaurantes. Entre ellos aparecen La Casa de la Ñata y Estación Keen.
Después del almuerzo, el paseo puede seguir por las calles del pueblo y por su antigua estación ferroviaria, uno de los puntos más representativos de Carlos Keen.
San Antonio de Areco: cocina criolla, pulperías y tradición gaucha
San Antonio de Areco se encuentra a unos 120 kilómetros de CABA y se diferencia por una propuesta muy vinculada a la cultura criolla. Su gastronomía se apoya en platos tradicionales como:
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empanadas
carnes
asados
Además de restaurantes y parrillas, la ciudad conserva antiguas pulperías y almacenes que forman parte de su identidad. Entre ellas se encuentra La Blanqueada, uno de los puntos más importantes de la tradición local. La cocina se integra con el paisaje y la cultura gauchesca, por lo que te asegura una escapada única.
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