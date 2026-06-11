Las 3 escapadas más recomendadas de Buenos Aires para desconectarse y comer rico

Tres destinos que muy pocos conocen te invitan a disfrutar de una pausa distinta, con paisajes y propuestas gastronómicas imperdibles.

La provincia de Buenos Aires esconde localidades que todavía mantienen las mismas costumbres centenarias, construcciones históricas y una identidad única que atrae a los viajeros que buscan una escapada de la rutina . Entre calles tranquilas y paisajes rurales, estos lugares ofrecen experiencias diferentes sin tener que irse muy lejos.

Además de su valor cultural, cada uno de estos destinos se distingue por su cocina regional . Desde recetas heredadas por inmigrantes europeos hasta parrillas de campo y bodegones tradicionales, la gastronomía es como uno de los grandes motivos para planificar una visita de fin de semana.

Lozano

Ubicado en el partido de General Las Heras, Lozano se encuentra a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una pequeña localidad cuyo desarrollo se debe al paso del Ferrocarril Belgrano Sur durante el siglo XX. El antiguo edificio de la estación ferroviaria es visto como uno de los símbolos del pueblo y a su alrededor sobreviven calles históricas y construcciones que remiten a aquellas épocas.

Uno de los lugares más buscados es El Resorte, una tradicional pulpería inaugurada originalmente en 1912 y recuperada décadas más tarde. Ahí se sirven picadas, empanadas, sándwiches y asados de campo con reserva previa. El lugar también funciona como punto de encuentro para conocer historias y anécdotas de la zona.

Lozano Esta localidad cuenta con el mejor asado. Gentileza - Youtube: Viajando con Cesar

Otra propuesta gastronómica es La Tacuara, un restaurante ubicado frente a la estación. El espacio ocupa un antiguo almacén de ramos generales y ofrece empanadas, pastas artesanales y carnes asadas en un ambiente decorado con objetos históricos. Además, suele organizar encuentros folklóricos y actividades culturales.

Para llegar desde CABA en auto, usualmente se aprovecha el Acceso Oeste, la Ruta Nacional 5 y la Ruta Provincial 47. Pero también existe la opción de ir directo en tren mediante el ramal del Belgrano Sur, con un trayecto aproximado de 1 hora y 40 minutos desde González Catán.

Colonia Hinojo

A 19 kilómetros de la ciudad de Olavarría se encuentra Colonia Hinojo, considerada la primer colonia de alemanes del Volga establecida en Argentina. Actualmente cuenta con 2.700 habitantes y mantiene muchas de las costumbres que trajeron los inmigrantes llegados desde la región de Kamenka a fines del siglo XIX.

El ingreso por la Ruta Nacional 226 permite que el viajero aprecie un amplio boulevard rodeado de palmeras, una de las imágenes más características del pueblo. La llegada del ferrocarril en 1883 fue lo que le dio inicio al desarrollo de la zona.

La cocina tradicional es fundamental en la vida del pueblo, ya que quienes visitan el lugar pueden probar kreppels, varenikes, strudel y la clásica riwwel kuchen, además de conservas, dulces, budines y otras preparaciones heredadas de las familias fundadoras.

Colonia Hinojo Esta localidad fue impulsada por inmigrantes. Wikipedia

Entre marzo y abril se realiza la Kreppelfest, una celebración que reúne gastronomía, danzas típicas y expresiones culturales de la herencia alemana del Volga, lo que atrae muchos turistas.

El recorrido también incluye puntos históricos como la plaza José de San Martín, la cual cuenta con un tablero de ajedrez pintado de 5 metros cuadrados, mientras que el Museo Municipal de los Alemanes del Volga “Ariel Chérico” permite conocer el origen de la comunidad.

Villa Ruiz

Con una población de 500 habitantes, Villa Ruiz se convirtió en una alternativa muy elegida por quienes buscan pasar el día entre espacios verdes y buena comida. La localidad pertenece al partido de San Andrés de Giles y se encuentra a poco más de una hora de viaje desde la Ciudad de Buenos Aires.

Su principal atractivo gastronómico está en las parrillas y bodegones rurales. La propuesta más famosa es la "parrilla en el bosque", donde las carnes se cocinan en medio de árboles y senderos. Entre los locales más conocidos está El Fogón de Don Luis, reconocido por sus costillares a la cruz cocinados durante cuatro horas.

También está La Matera del Bosque, especializada en carnes a la leña y achuras caseras, mientras que La Pulpería de Ruiz es la favorita de quienes buscan empanadas tradicionales.

Villa Ruiz Este pueblo mágico te espera para una escapada de fin de semana. Gentileza - Facebook: @Conociendopueblos

Las picadas con embutidos artesanales y los postres clásicos como flan con dulce de leche, budines caseros y queso acompañado con miel son muy elegidos en la zona.

Para llegar desde Buenos Aires en auto se recomienda tomar Acceso Oeste hasta Luján, continuar por la Ruta Nacional 7 hasta el kilómetro 72 y despues dirigirse hacia Carlos Keen, desde donde quedan 16,5 kilómetros para llegar a Villa Ruiz. Quienes prefieran transporte público pueden viajar en el tren Sarmiento hasta Luján y seguir mediante servicios locales hacia la zona.