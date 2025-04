La estrella de Hollywood que tiene 53 años y un cuerpo tallado por los dioses... y por su entrenamiento: ¿qué hace Mark Wahlberg pare mantener su físico?

El actor Mark Wahlberg es reconocido en el ámbito por su óptima condición física. Si bien es una virtud que muchas estrellas de Hollywood ostentan, la particularidad de Mark es que ya tiene 53 años y pareciera que los años no pasan para él . Por eso, desde distintos medios le han preguntado cuál es su secreto para mantenerse tan joven.

Recientemente, se está haciendo más conocida su dedicación al fitness. En uno de los últimos videos publicados en las redes sociales, se puede ver cómo ha llevado su rutina de ejercicios matutinos al extremo . En el clip, se lo puede observar realizando una intensa sesión de entrenamientos a las 2:00 AM del domingo.

Mark Wahlberg

La rutina extrema de Mark Wahlberg

"Mi semana empieza el domingo a las 2:00 am, para tener una ventaja", esa oración demuestra la mentalidad que tiene el actor. La rutina no dejó de sorprender a sus seguidores, que elogiaron su dedicación en los comentarios. Él sube sus videos aproximadamente a las 4:00 am y admitió en varias ocasiones la importancia de mantenerse en forma y superar retos difíciles.