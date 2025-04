Gerardo Zamora abrió el período de sesiones ordinarias con críticas a Javier Milei y anunció un bono de $500.000

La sesión fue presidida por el vicegobernador Carlos Silva Neder y marcó de manera formal el inicio del nuevo período de sesiones ordinarias. "La agresión al federalismo en términos de recursos no es nada nuevo, es una histórica puja entre las provincias que son las que desarrollan producción, industrias, recursos naturales y todas las actividades económicas que generan ingresos al Estado a través de los impuestos; y por otro lado, la Nación -que no produce nada, ni tiene territorio propio ni actividad económica alguna- pero recauda y redistribuye, quedándose con una parte cada vez más importante", apuntó Zamora al promediar sus palabras ante los parlamentarios e invitados. Entre ellos, también hubo representantes del Poder Judicial local y Federal, e intendentes.

Bono extraordinario para todos

Gerardo Zamora aprovechó su discurso para anunciar el pago de un bono de $500.000 para todos los trabajadores de la administración pública, que se pagará este miércoles 30, y también comprenderá a los empleados de municipios. "Ayudaremos financiando a las comunas que lo requieran para que la nómina de empleados municipales también pueda acceder al mismo", agregó. Acto seguido, subrayó que Santiago del Estero se encuentra "enfrentando las consecuencias de un proceso recesivo e inflacionario, por lo que en febrero del 2024 se otorgó un aumento al sector público del 100% en los sueldos básicos, estableciéndose por primera vez una garantía de piso salarial. En mayo del mismo año, el aumento otorgado fue del 60%, llevando la garantía de piso salarial a $450.000; y ya en febrero del 2025, otorgamos el 100% en el básico, al igual que en la ayuda escolar, y la actualización del piso salarial en $800.000".

Sin pistas electorales

Con reparos por tratarse de un acto de fuerte contenido institucional, se esperaba que Zamora diera alguna pista sobre el cronograma electoral, considerando que este año los santiagueños irán a las urnas para elegir gobernador, diputados provinciales, comisionados municipales, jefe comunal y concejales en las localidades de Clodomira y Villa Atamisqui. El gobernador opto por lo decir nada. Recorre los últimos meses de su segundo mandato consecutivo, por lo que no puede aspirar a la reelección. Y aunque todavía no trascendió el nombre de quién sería su candidato o candidata, en las próximas semanas se activaría un "operativo clamor" para que la senadora nacional Claudia Ledesma Abdala, su esposa, sea quien aspire a sucederlo. Abdala ya fue gobernadora entre 2013 y 2017.

El desfasaje de este distrito con otras provincias para votar por gobernador obedece a las intervenciones federales. La primera, durante la gestión de expresidente Carlos Menem, y luego en el mandato de Néstor Carlos Kirchner. Por el contrario, el gobernador santiagueño no dijo nada.

La última vez que se refirió a la convocatoria a elecciones provinciales fue luego de un acto oficial, en contacto con varios medios, hace dos semanas. "Lo he manifestado varias veces y he sido uno de los impulsores de que se suspendan o se eliminen las PASO. A mí me gustaría personalmente volver a que tengamos una elección, ya no simultáneas porque tenemos dos sistemas electorales, pero por lo menos concurrentes junto con las nacionales para evitar el desgaste, el gasto público y poder llevar la elección provincial al cronograma electoral vigente que es la elección de octubre, donde se van a elegir senadores y diputados nacionales por Santiago del Estero y cada una de las provincias". Desde entonces no volvió a referirse al tema y mantiene el misterio del que depende la oposición.

El santiagueño forma parte del lote de referentes de origen radical que se sumaron al espacio del expresidente Kirchner y constituyó desde entonces el imbatible Frente Cívico, en alianza con el Partido Justicialista. Es uno de los referentes de las provincias de mayor cercanía de Cristina Fernández de Kirchner y en su distrito la exmandataria goza de una imagen positiva que supera a la negativa, a la inversa de lo que sucede en la mayoría de las provincias.