Una parrilla argentina fue elegida como el mejor restaurante de América Latina

Sobre el menú de Don Julio, los jueces sostuvieron que “elegir entre la extensa lista puede parecer como asistir a una clase magistral sobre anatomía de la carne vacuna, pero sea cual sea su elección (el grueso entrecot, un T-bone gigante, el filete de falda favorito de la casa o la famosa salchicha en espiral), la combinación de ahumado, sabor a nuez y dulzura de la carne le dejará boquiabierto”.

Desde 50 Best, recomiendan además visitar la bodega de Don Julio “donde hay 60.000 botellas que cubren todo el territorio argentino” para poder “vivir la experiencia completa”.

Embed - Don Julio on Instagram: "Gracias The Best Chef Awards por el reconocimiento. Nos llena de emoción y alegría compartir este espacio con gente que admiramos y queremos tanto. Este logro es de todo el equipo de Don Julio, que cada día pone su corazón en cada servicio, es un premio a la pasión y el compromiso que compartimos. @thebestchefawards"