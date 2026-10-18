Benjamín Netanyahu apela a la grieta y polariza la campaña de las elecciones en Israel: "Se vota por la derecha o Palestina" + Agregar ámbito en









El Primer ministro israelí busca movilizar a su electorado de cara a los comicios parlamentarios del 27 de octubre y presenta a la oposición como una amenaza. Donald Trump le expresó su respaldo a la reelección y el Ejército reforzará la seguridad ante posibles ataques.

El primer ministro israelí busca movilizar a sus votantes con un discurso polarizador y recibió el apoyo de Donald Trump. Las elecciones parlamentarias llegan en medio de una disputa sin mayorías aseguradas.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, intensificó su discurso electoral y planteó los comicios del próximo 27 de octubre como una disputa entre "la derecha y Palestina". En un mensaje dirigido a la ciudadanía, sostuvo que el país se encuentra ante una "encrucijada" y contrapuso la continuidad de su Gobierno con una eventual administración encabezada por el opositor Gadi Eisenkot, que -según afirmó- incluiría a partidos árabes y a otras fuerzas políticas. La estrategia busca consolidar el voto de derecha en una elección marcada por la polarización y la incertidumbre sobre la futura mayoría parlamentaria.

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"Estas elecciones son cruciales para nuestro futuro: o la derecha o Palestina. O nuestro firme gobierno de derecha, o un gobierno de izquierda encabezado por Eisenkot —que incluiría a partidos árabes, a Yair Golan, a Lieberman y a Bennett", escribió el primer ministro en un mensaje dirigido a los ciudadanos israelíes, reiterando el principal lema de campaña del partido Likud.

Elecciones en Israel: Netanyahu polariza la campaña "Estoy recorriendo el país y puedo sentir su amor por esta tierra, así como sus preocupaciones; sin embargo, nos encontramos ante una encrucijada: entre la derecha y el camino de Palestina", expresó.

"Para ganar, este amor y este apoyo deben traducirse en votos reales en las urnas: hablen con sus familias, llamen a sus amigos. Cada voto cuenta, y cada uno de ustedes puede marcar la diferencia", sostuvo. "Aún nos quedan dos años del mandato de mi amigo, el presidente Trump; tiempo suficiente para completar nuestros principales objetivos en todos los frentes", subrayó Netanyahu.

La seguridad también ocupa un lugar central en la previa electoral. Según informó el Canal 12 de Israel, las Fuerzas de Defensa convocarán a todo el personal militar en servicio activo para el día de la votación, después de evaluaciones que advirtieron sobre la posibilidad de ataques terroristas destinados a influir en el resultado. La decisión se tomó tras un período de preparación y análisis de la situación. Los comicios serán los primeros desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y se desarrollarán en un escenario de fuerte división política, con la continuidad de Netanyahu como uno de los principales interrogantes.

Trump respalda a Netanyahu para la reelección en Israel Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó hoy al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para su reelección. El jefe de Estado norteamericano manifestó en una publicación en redes sociales que Netanyahu “ha sido un gran primer ministro guerrero, y un socio aún mayor para la paz en el combate contra la República Islámica de Irán”. En una carta dirigida al "gran pueblo de Israel", publicada en Truth, Donald Trump manifiesta su intención de "expresar mi apoyo total e incondicional a Bibi Netanyahu en su carrera por la reelección como primer ministro de Israel". Netanyahu agradeció a Trump el respaldo y afirmó: "Juntos, completemos la misión". "Gracias, presidente Trump, por su extraordinario apoyo y cooperación. ­Juntos completaremos la misión!", escribió el premier en X. Las elecciones del 27 de octubre en Israel serán las primeras desde el ataque del 7 de octubre del 2023, en que Hamás y otros grupos palestinos atacaron a Israel. La falta de un apoyo explícito de Trump hasta ahora había sido un revés para Netanyahu y su partido Likud.