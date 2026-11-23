El mandatario aseguró que Teherán utilizó más drones y misiles en la última semana que en cualquier otro período de los últimos doce meses. También apuntó contra los demócratas.

Donald Trump vinculó el supuesto incremento de los ataques iraníes con el resultado de las elecciones legislativas estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Irán intensificó sus ataques militares después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre y aseguró que durante la última semana lanzó más drones y misiles que en cualquier otro momento de los últimos doce meses. Según afirmó, las fuerzas estadounidenses interceptaron todos los proyectiles y no se registraron daños.

El mandatario difundió sus declaraciones a través de Truth Social, donde relacionó el supuesto endurecimiento de las operaciones iraníes con el nuevo escenario político de Washington, luego de que los demócratas recuperaran el control del Congreso. Según su interpretación, los dirigentes de Teherán consideran que el resultado electoral refleja una debilidad de Estados Unidos y buscan aprovechar las diferencias internas para aumentar la presión sobre su administración.

“ Los líderes iraníes consideran que los demócratas son débiles, ineficaces y destructores del país, ¡pero no permitiré que eso suceda! ”, escribió el jefe de la Casa Blanca. También sostuvo que no permitirá que el régimen iraní saque ventaja de las disputas políticas estadounidenses para avanzar con sus operaciones militares.

Trump afirmó que había anticipado las consecuencias de una victoria demócrata en los comicios del 3 de noviembre. Entre sus pronósticos mencionó una fuerte caída de los mercados bursátiles, que aseguró que ya se concretó, y una postura más agresiva de Teherán en el plano militar.

“ En la última semana, Irán lanzó más drones y misiles que en cualquier otro momento de más de un año ”, señaló. Sin embargo, no presentó cifras sobre la cantidad de proyectiles utilizados, tampoco identificó los objetivos de las operaciones ni precisó dónde se produjeron las interceptaciones.

El presidente aseguró que las fuerzas de Estados Unidos interceptaron todos los drones y misiles lanzados durante la última semana.

“Que nadie se preocupe, todos fueron derribados y no causaron ningún daño”, agregó. En otra publicación, el presidente estadounidense acusó a Teherán de haber matado a 81.000 manifestantes hasta este domingo.

La disputa también se trasladó al terreno económico. Trump volvió sobre la evolución de los precios internacionales del petróleo y responsabilizó a Irán y a los demócratas por intentar mantener elevadas las cotizaciones durante el mayor tiempo posible. Además, calificó de “gran engaño” las circunstancias que rodearon las elecciones.

Trump amenazó con reanudar los ataques contra Irán si no hay un acuerdo por el estrecho de Ormuz

Trump, advirtió que podría ordenar nuevas operaciones militares contra Irán después de Año Nuevo si ambos países no alcanzan un acuerdo por el estrecho de Ormuz. En una entrevista con Fox News, cuestionó las negociaciones diplomáticas con Teherán y acusó a sus representantes de dilatar las conversaciones sin ofrecer soluciones concretas.

Tensión en Medio Oriente: Donald Trump amenazó con atacar Irán si no hay acuerdo por el estrecho de Ormuz. @whitehouse

El mandatario calificó a los negociadores iraníes como “bailarines de claque profesionales” y sostuvo que “hablan todo el tiempo, no hacen más que hablar, pero son tonterías”. Además, desafió al régimen a intentar romper el bloqueo naval que Estados Unidos mantiene sobre los puertos iraníes y lanzó una advertencia militar: “Espero que lo hagan, todos acabarán en el fondo del mar como el resto de la armada”, afirmó. En paralelo, Baréin denunció un ataque iraní contra una instalación industrial civil que provocó un incendio y daños materiales, aunque no dejó víctimas.

La escalada también incluyó nuevas acciones militares. Los Guardianes de la Revolución iraníes aseguraron haber atacado con misiles y drones sistemas estadounidenses de defensa antiaérea Patriot en las bases de Al Riffa y Awali, mientras que Teherán informó que interceptó un dron estadounidense que se dirigía a la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz. La sucesión de incidentes mantiene la tensión en Medio Oriente, mientras Washington sostiene el bloqueo naval y Trump vuelve a contemplar una nueva ofensiva militar.