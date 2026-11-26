La aerolínea noruega enfrenta una situación financiera crítica por el aumento del combustible y busca fondos urgentes para sostener sus operaciones.

La aerolínea noruega Norse Atlantic suspendió sus vuelos este jueves y advirtió que podría solicitar la declaración de quiebra si no consigue una solución de financiación a corto plazo. La compañía atraviesa una crisis de liquidez, agravada por el aumento de los costos operativos en medio de la guerra en Irán .

La empresa, especializada en vuelos de larga distancia y de bajo costo, había calificado su situación financiera como “crítica” el miércoles y alertado sobre la necesidad de conseguir nuevos fondos para sostener sus operaciones. El anuncio provocó un desplome del 85% de sus acciones, mientras que su valor de mercado acumuló una caída cercana al 99% en lo que va del año.

“Si no se consigue con urgencia una solución de financiación a corto plazo, el consejo de administración tiene intención de solicitar la declaración de quiebra”, informó la compañía en un comunicado difundido este jueves.

La aerolínea aseguró que continúa evaluando alternativas para obtener liquidez y que mantiene conversaciones con inversionistas sobre una posible adquisición que incluya una solución financiera. Sin embargo, advirtió que “no hay garantías de que se encuentre una solución viable” .

En paralelo, el director ejecutivo de Norse, Eivind Roald, confirmó al diario económico noruego Finansavisen que la empresa trasladó todos sus aviones a sus bases en Noruega, Suecia y Reino Unido .

Aunque sus acciones registraron una suba del 37% en la apertura de los mercados europeos de este jueves, el movimiento respondió a la volatilidad y a las fuertes oscilaciones de precios posteriores a su incorporación a la lista de recuperación de la Bolsa de Oslo. Ese segmento reúne a compañías que atraviesan situaciones de incertidumbre financiera.

La guerra en Irán provocó interrupciones en el suministro y disparó los precios del combustible de aviación en Europa.

La guerra en Irán disparó los costos de las aerolíneas

La crisis de Norse Atlantic se produce en un contexto de fuertes dificultades para la industria aeronáutica mundial. El conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó a finales de febrero, alteró las operaciones del sector, provocó interrupciones en el suministro y elevó los precios del combustible.

En Europa, el combustible de aviación duplicó con creces su precio durante marzo y se mantuvo en niveles elevados y volátiles durante el resto del año. El impacto es especialmente significativo para las compañías aéreas, ya que este insumo representa alrededor de una quinta parte de sus costos.

La presión sobre los gastos operativos profundizó los problemas financieros de Norse, que ya había iniciado en julio un proceso formal para evaluar una posible venta o fusión.

Los intentos de venta y la apuesta por los vuelos chárter

En octubre, la compañía había anunciado un acuerdo de arrendamiento de aeronaves con tripulación, mantenimiento y seguro para que Pakistan International Airlines (PIA) utilizara dos de sus aviones. Sin embargo, la aerolínea pakistaní informó el miércoles que Norse suspendió abruptamente el acuerdo, una decisión que la obligó a cancelar dos vuelos.

Fundada en 2021 por el empresario Bjorn Tore Larsen, Norse nació después de que Norwegian Air abandonara sus operaciones de larga distancia durante la pandemia. Su objetivo era recuperar el modelo de vuelos transatlánticos de bajo costo mediante una flota de 12 Boeing 787 Dreamliner y la incorporación de numerosos exempleados de Norwegian.

Sin embargo, su modelo de negocios encontró obstáculos. Al concentrarse exclusivamente en rutas de largo recorrido, la empresa no contaba con una red de conexiones regionales que alimentara sus vuelos transatlánticos. Esa característica ya había generado advertencias entre analistas del sector sobre las dificultades para mantener una ocupación suficiente.

Ante los problemas para obtener beneficios con los servicios regulares, Norse amplió sus actividades hacia los vuelos chárter y el arrendamiento de aeronaves. En noviembre de 2023, además, se convirtió en protagonista de un hito aeronáutico al aterrizar el primer Boeing 787 Dreamliner en la Antártida.

La compañía noruega no es la única que enfrenta dificultades. Air Baltic, de Letonia, también anunció que se acogía a un procedimiento de quiebra y avanzaba con una reestructuración mientras buscaba asegurar nueva financiación.