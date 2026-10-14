La inflación en EEUU hace difícil que Trump convenza a los votantes sobre la solidez económica

La inflación interanual trepó al 3,7% en septiembre, impulsada por el encarecimiento de la energía en medio de la guerra con Irán. Con los salarios reales estancados desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el deterioro del poder adquisitivo amenaza con complicar al Partido Republicano en las elecciones de medio término.

Donald Trump enfrenta el impacto de la inflación y el aumento del costo de vida a menos de un mes de las elecciones legislativas de medio término.

El último informe de inflación antes de las elecciones de 2026 -que muestra aumentos de precios y salarios estancados- acarrea malas noticias para la Casa Blanca.

De gira por Estados Unidos en los últimos días de una campaña decisiva para las elecciones de mitad de mandato, el presidente Donald Trump ha retomado con frecuencia su tema económico característico: una nación que por mucho tiempo había estado asolada por los altos precios por fin vivía un alivio tras dos años de control republicano.

“Cada vez que quieren intentar atacarme, hablan de asequibilidad”, denunció Trump durante un discurso en Wasilla, Alaska, a última hora del martes, antes de afirmar que había logrado mejoras “sustanciales” para las familias.

Sin embargo, ni siquiera había transcurrido un día completo cuando los propios datos del gobierno de Estados Unidos contaron una historia muy distinta. El último informe de inflación antes de las elecciones de 2026 mostró que los aumentos de precios se habían acelerado en septiembre, lo que debilitó el argumento final de Trump y tal vez sea un indicio de una derrota política por venir para los republicanos.

En general, los precios al consumidor aumentaron un 3,7% el mes pasado en comparación con el año anterior, impulsados en gran medida por un repunte en los costos de la energía derivado de la guerra con Irán. Las consecuencias de esa aceleración fueron evidentes en toda la economía: una amplia variedad de bienes, desde productos electrónicos hasta sistemas de calefacción doméstica, se encarecieron.

El aumento de la inflación también continuó mermando los ingresos por hora de los trabajadores, lo que aumentó aún más la presión sobre las billeteras de las familias. Los datos publicados el miércoles mostraron que los estadounidenses, en promedio, habían experimentado un crecimiento salarial de casi cero en términos reales desde que el presidente regresó a la Casa Blanca en enero.

Estos malos resultados debilitaron aún más la fuente inicial de fuerza política de Trump: una frustración latente con el estado de la economía a raíz de la pandemia de coronavirus. El enojo palpable y bipartidista del público por la inflación -y la incapacidad de los demócratas para controlarla- había ayudado a impulsar a los republicanos a la mayoría hacía dos años.

Sin embargo, al igual que sus predecesores, desde entonces Trump y sus aliados republicanos se han visto tratando de convencer a los estadounidenses de que la economía está mejor de lo que creen. En las propias palabras del presidente, el problema es principalmente de malas “relaciones públicas”, aunque su argumento se ha vuelto más difícil de sostener a la luz de los propios datos desalentadores del gobierno.

La brecha entre la visión que Trump tiene de la economía y lo que viven los estadounidenses ha quedado en evidencia en los últimos días, mientras el presidente y sus principales asesores recorren los programas de televisión de alcance nacional y los mítines de campaña, a menos de un mes de que los votantes acudan a las urnas para las elecciones de mitad de mandato.

“En lo que respecta a las elecciones de mitad de mandato, en particular, esto ya está decidido”, dijo Oren Cass, fundador y economista jefe de American Compass, un centro de estudios conservador. Señaló que “no es como si hubiera alguna posibilidad de que un informe publicado hoy fuera a cambiar lo que la gente siente de la inflación y los precios de la gasolina”, que siguen siendo altos.

“Así que, evidentemente, esto iba a representar un desafío político muy serio para la Casa Blanca y el Partido Republicano”, añadió Cass.

A principios de la semana, Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, argumentó en Fox Business que la inflación se había “desacelerado drásticamente en los últimos tres meses”, mientras culpaba del problema al expresidente Joe Biden, que dejó el cargo hace casi dos años.

Sin embargo, un día después, Hassett regresó a la cadena y reconoció que el informe de inflación era “decepcionante”, aunque señaló un puñado de áreas en las que los precios habían mejorado. Atribuyó gran parte del problema a la guerra con Irán, un conflicto que está a punto de comenzar su noveno mes y que Trump alguna vez prometió concluir en unas cuantas semanas.

“Muchas de las políticas de Trump están ayudando a mantener la inflación baja, pero el impacto energético es en realidad la noticia principal de hoy”, dijo.

El aumento de la inflación reportado el miércoles se derivó en gran medida del aumento de los costos de la energía en medio de la creciente agitación en Medio Oriente. Para el miércoles, el costo promedio de un galón de gasolina a nivel nacional superó los u$s4,33, según la AAA (siglas en inglés de la Asociación Estadounidense del Automóvil), por debajo de su pico reciente, pero aún más de un dólar por encima de lo que estaba hace un año.

Pero el conflicto ha presionado a las familias más allá del precio en el surtidor: los costos de calefacción también se dispararon en septiembre, según los datos, coincidiendo con la llegada de temperaturas más frías en amplias zonas de Estados Unidos. También ha hecho subir las tarifas aéreas, que aumentaron un 1,2% en septiembre y un 22,4% durante el año.

La agenda de Trump pareció dar forma de otras formas a la persistente batalla de la nación contra los altos precios. La característica definitoria de su estrategia de segundo mandato -los devastadores aranceles globales- podría haber impulsado al alza algunos precios, incluidos los de los juguetes. Y luego hubo fuerzas fuera del control del presidente, como el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial. Eso provocó el aumento significativo del costo de los aparatos electrónicos de consumo en septiembre.

Los demócratas aprovecharon rápidamente el informe de inflación en su intento por convencer a los votantes de que les devuelvan la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado. El representante Brendan Boyle, por Pensilvania, que lidera al partido en el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, dijo que los datos reflejaban las “promesas rotas y los fracasos económicos” de Trump desde que regresó al cargo.

“El presidente Trump prometió poner fin a la inflación y reducir los costos ‘el primer día’”, dijo Boyle. “A más de 600 días de su segundo mandato, ha hecho exactamente lo contrario, elevando los costos para las familias estadounidenses con su desastrosa guerra en Irán y sus imprudentes impuestos arancelarios”.

Por su parte, la Casa Blanca todavía se apresuró a recordar que había muchas categorías en las que los consumidores habían experimentado cierto alivio, incluyendo los precios de algunos alimentos y medicamentos. Hassett, durante su aparición en Fox Business, sostuvo que por lo demás la economía era fuerte y que el gasto de los consumidores se mantenía saludable.

Pero sus palabras tranquilizadoras contrastaron marcadamente con las encuestas a consumidores, que muestran cada vez más que los estadounidenses tienen problemas para pagar los bienes básicos y, en general, no tienen una visión optimista de la economía. Eso se ha traducido en malas calificaciones para Trump en encuestas recientes, algunas de las cuales revelan que los votantes culpan al presidente por su situación económica.

Algunos economistas vieron motivos para creer que los formuladores de políticas enfrentarían una tarea larga y complicada para volver a controlar la inflación. En una nota de investigación, Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon, dijo que fuerzas como la guerra y la inteligencia artificial podrían mantener la inflación “elevada de cara a 2027 y mermar aún más el poder adquisitivo de los hogares”.

Tony Romm es un reportero que cubre desde Washington la política económica y el gobierno de Trump para el Times.

Ben Casselman, Colby Smith y Sydney Ember colaboraron con la reportería.

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