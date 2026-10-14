Indignación con Donald Trump por burlarse del ataque mortal de un tigre a un joven británico

El mandatario estadounidense publicó un video en el que aparece domando al animal, mientras la familia de William Chapman pide frenar la difusión de las imágenes de su muerte.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató una ola de indignación tras publicar un video generado con inteligencia artificial en el que aparece domando a un tigre siberiano, días después de que William Chapman, un joven británico de 23 años, muriera tras ser atacado por un animal en un zoológico de Yorkshire, al norte de Inglaterra. La familia de la víctima pidió que dejen de circular las imágenes de la tragedia.

El caso ocurrió este fin de semana, cuando Chapman ingresó al recinto destinado a los tigres en el Yorkshire Wildlife Park , ubicado cerca de Doncaster. El joven sufrió heridas mortales durante el ataque y, desde entonces, el video del episodio comenzó a viralizarse en distintas plataformas digitales.

Según informó su familia, el joven padecía una enfermedad mental grave . Sus allegados atraviesan días de profundo dolor por la pérdida y manifestaron su sufrimiento ante la circulación constante de las imágenes, que muestran el comienzo del ataque.

El pedido de la familia busca poner un freno a la difusión del material, cuya viralización volvió a exponerlos a las imágenes de una tragedia que todavía los conmociona. La circulación del video también generó cuestionamientos por la manera en que se utiliza un episodio fatal como contenido para redes sociales.

La controversia creció después de que Trump compartiera el registro del ataque en sus plataformas y acompañara la publicación con un comentario que fue cuestionado por su tono: “¡Nunca te metas con la naturaleza!” , escribió el mandatario estadounidense.

La publicación de Trump reavivó las críticas sobre la difusión de imágenes de tragedias reales y el uso de inteligencia artificial en redes sociales. Truth Social

Sin embargo, la polémica no terminó allí. Trump también publicó un segundo clip, esta vez creado con inteligencia artificial, en el que aparece domando al tigre siberiano. La difusión de ese contenido generó críticas por el tratamiento humorístico de un hecho que terminó con la muerte de una persona y que mantiene a sus familiares en duelo.

La decisión del presidente de intervenir públicamente en el episodio volvió a poner el foco sobre el uso que hace de sus cuentas oficiales y no oficiales en redes sociales. En este caso, sus publicaciones se produjeron mientras la familia de Chapman intentaba frenar la circulación de las imágenes reales del ataque.

El episodio también reavivó el debate sobre los límites de los contenidos virales y el uso de herramientas de inteligencia artificial para recrear situaciones vinculadas con tragedias reales.

El zoológico permanece cerrado mientras avanza la investigación

Mientras continúa la repercusión del caso, el Yorkshire Wildlife Park permanece cerrado en el marco de una investigación sobre las condiciones de seguridad del establecimiento. Las autoridades y la dirección del centro deberán esclarecer las circunstancias en las que el joven ingresó al recinto de los tigres.

Por su parte, la administración del zoológico confirmó que Altai, el tigre siberiano involucrado en el ataque, no será sacrificado. La decisión se conoce mientras avanza la investigación sobre el episodio y crece la atención pública sobre las medidas de seguridad del parque.

La muerte de Chapman, la viralización de las imágenes y las publicaciones de Trump mantienen abierto un debate que combina el impacto de una tragedia personal con la responsabilidad de quienes amplifican contenidos sensibles en las redes sociales.