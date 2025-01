Donald Trump afirmó que apoyaría a Elon Musk si decide comprar TikTok

El titular del Ejecutivo estadounidense planteó días atrás su propuesta para la empresa. "Me gustaría que Estados Unidos tuviera una posición de propiedad del 50% en una empresa conjunta", dijo en las redes sociales horas después de postear "SALVEN TIKTOK" en Truth Social.

Luego, consultado sobre el futuro de la plataforma con 170 millones de usuarios en EEUU, Trump también dio otro nombre como posible comprador: Larry Ellison, de Oracel. Según dijo, le gustaría también que "él la comprara" y lo invitó a hacer una propuesta a la empresa.

TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, estuvo más de 12 horas sin funcionar para sus 170 millones de usuarios estadounidenses el domingo, después de que entrara en vigor una ley que prohibía que la aplicación siguiera operativa ante preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional.

La intervención de Trump en favor de la red social el domingo, anticipando que firmaría la orden ejecutiva que finalmente rubricó ayer, fue bien recibida por los dueños de TikTok. "Agradecemos al presidente Trump por proporcionar la claridad y seguridad necesarias a nuestros proveedores de servicios de que no enfrentarán sanciones al proporcionar TikTok a más de 170 millones de estadounidenses y permitir que más de 7 millones de pequeñas empresas prosperen”, dijo.

Además, adelantaron que abordarán el tema con el mandatario para evitar que la compañía deba abandonar el mercado estadounidense. “Trabajaremos con el presidente Trump en una solución a largo plazo que mantenga a TikTok en Estados Unidos”, anunciaron.

¿Elon Musk compra TikTok?: el plan secreto de Donald Trump

El presidente electo Donald Trump dijo que quiere "salvar" TikTok. Un posible salvador podría ser Elon Musk. Los funcionarios del gobierno chino, según informes de Bloomberg y The Wall Street Journal, discutieron la venta del negocio estadounidense de la aplicación de redes sociales al propietario de X, anteriormente conocido como Twitter.

La empresa matriz de TikTok, ByteDance, es china. Los funcionarios preferirían mantener TikTok bajo la propiedad de ByteDance, según los informes de los medios, pero discutieron la venta a Musk como parte de sus planes de contingencia si la Corte Suprema confirma una ley estadounidense que prohíbe la plataforma el 19 de enero a menos que se venda a un propietario que no esté controlado por un adversario extranjero.

Los expertos en antimonopolio predicen que Musk podría superar los obstáculos legales que le impone la adquisición de TikTok, que algunos estiman podría ascender a u$s40.000-50.000 millones. Una de las razones es que TikTok y X tienen usuarios distintos.

Tanto Bloomberg como The Wall Street Journal informaron que hay una serie de incógnitas en torno a cualquier posible acuerdo con Musk, entre ellas, si tendría que vender alguna de sus otras participaciones, si los reguladores estadounidenses lo aprobarían y qué tipo de influencia tendrían los funcionarios de Pekín a la hora de sugerir que ByteDance venda a un comprador en particular. Un portavoz de TikTok respondió al informe de Bloomberg diciendo que "no se puede esperar que comentemos sobre pura ficción".