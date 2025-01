¿Elon Musk compra TikTok?: el plan secreto de Donald Trump

De acuerdo a informes de Bloomberg y The Wall Street Journal, hubo una discusión sobre la venta de TikTok en el que estuvo involucrado Trump.

El presidente electo Donald Trump dijo que quiere "salvar" TikTok. Un posible salvador podría ser Elon Musk. Los funcionarios del gobierno chino, según informes de Bloomberg y The Wall Street Journal, discutieron la venta del negocio estadounidense de la aplicación de redes sociales al propietario de X, anteriormente conocido como Twitter.

La empresa matriz de TikTok, ByteDance, es china. Los funcionarios preferirían mantener TikTok bajo la propiedad de ByteDance, según los informes de los medios, pero discutieron la venta a Musk como parte de sus planes de contingencia si la Corte Suprema confirma una ley estadounidense que prohíbe la plataforma el 19 de enero a menos que se venda a un propietario que no esté controlado por un adversario extranjero.

Musk tiene una relación cercana con el presidente entrante, habiendo gastado más de u$s250 millones en apoyar su campaña de reelección y ayudando a liderar un esfuerzo de reducción de costos del gobierno como parte de un nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Musk pagó u$s22 mil millones por X en 2022 y también dirige varias otras empresas, incluido el fabricante de vehículos eléctricos Tesla (TSLA), SpaceX, Neuralink, Boring Co. y una startup de inteligencia artificial X.AI.

Tesla tiene una fábrica en China y vende muchos de sus coches a esa parte del mundo. En abril, Musk publicó en X que "en mi opinión, TikTok no debería prohibirse en Estados Unidos, aunque esa prohibición pueda beneficiar a la plataforma X". "Hacerlo sería contrario a la libertad de expresión. No es lo que Estados Unidos defiende".

Tanto Bloomberg como The Wall Street Journal informaron que hay una serie de incógnitas en torno a cualquier posible acuerdo con Musk, entre ellas, si tendría que vender alguna de sus otras participaciones, si los reguladores estadounidenses lo aprobarían y qué tipo de influencia tendrían los funcionarios de Pekín a la hora de sugerir que ByteDance venda a un comprador en particular. Un portavoz de TikTok respondió al informe de Bloomberg diciendo que "no se puede esperar que comentemos sobre pura ficción".