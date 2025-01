Donald Trump renovó el Despacho Oval y reinstaló un antiguo botón

Según informó el medio The Wall Street Journal, la instalación de este botón fue uno de los detalles en la renovación del Despacho Oval, que se llevó a cabo tan solo horas después de la salida de Biden, junto con la reincorporaron de diferentes retratos y bustos decorativos. Además, el republicano volvió a colocar una alfombra que utilizó en su primer mandato, y sacó una de color azul intenso que había colocado su antecesor . También colocó las banderas de las fuerzas armadas.

El botón de Coca-Cola Light es ya un clásico en el escritorio de Trump. Ya durante su presidencia en 2017, el líder republicano bromeaba, en una entrevista con el Financial Times, con que “todos se ponen un poco nerviosos cuando presiono el botón”, ya que los visitantes confundían el dispositivo con un mecanismo relacionado con armamento nuclear.

El fanatismo del presidente estadounidense por esa bebida no es nueva. Durante su primer mandato, el New York Times reportó que Trump llegaba a consumir hasta 12 latas por día. Tal era su preferencia por esta bebida que que The Coca-Cola Company le obsequió una botella conmemorativa con un diseño especial y una etiqueta que incluía la fecha de la toma de posesión, el 20 de enero de 2025.

Google acata a Donald Trump y cambia el nombre del Golfo de México en Maps: la explicación de la empresa

La polémica por el nombre del Golfo de México continúa y ahora es Google es quien se pone del lado del presidente estadounidense Donald Trump, ya que anunció que a partir de ahora lo llamará "Golfo de América" en Google Maps. Sobre esta, la compañía explicó el por qué y cuál es la política de la aplicación de mapas.

Trump regresó a la Casa Blanca el pasado 20 de enero y emitió una orden ejecutiva que instruye la adopción de este nuevo nombre en los mapas oficiales y en las comunicaciones federales del país. Además, el Monte Denali de Alaska será actualizado como Monte McKinley.

Golfo México.jpg Persiste la polémica entre Trump y Sheinbaum por la cuenca oceánica. Google Maps

Pero, para sorpresa de los usuarios mexicanos de Google, que el cambio también se haya hecho aplicación Maps generó un enorme revuelo y obligó al gigante tecnológico a emitir un comunicado al respecto: “Hemos recibido algunas preguntas sobre la asignación de nombres en Google Maps. Tenemos la práctica habitual de aplicar los cambios de nombre cuando se han actualizado en fuentes gubernamentales oficiales”, se justificó Google tras llamar "Golfo de América" al Golfo de México en su aplicación de mapas.

No obstante, aclaró que el nombre de Golfo de América será visible para los usuarios dentro de Estados Unidos, mientras que para los de México se mantendrá como Golfo de México. En el caso de otras regiones, las personas podrán ver ambos nombres ya que, para la empresa, ambos son oficiales.