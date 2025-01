Donald Trump calla sobre aranceles, y estrena su presidencia como quería, con la rúbrica de un nuevo récord en la Bolsa

La exuberancia es su sello personal. Pero el show político no estaría cumplido sin un voto de confianza de los mercados. Ya se dijo que, en su primer mandato, fue el presidente más obsesionado con los avatares de la Bolsa de toda la historia de los EEUU. De ahí, se desprende el cuidadoso guión que desplegó las dos últimas semanas, desde unos días antes del traspaso de mando, con la difusión de una conversación amable con Xi Jinping. Tan importante como lo que Trump dijo, eso sí, fue lo que calló. O, en el caso de su pretensión de tasas de interés más bajas, el contexto y su letra chica. En síntesis, los mercados aprobaron, con alivio, lo que vieron hasta ahora de Trump 2.0. Y el presidente consiguió así la foto que buscaba: el S&P500 en el pedestal de un nuevo máximo, atribuible a él y la esperanza que despierta, y ya no al viejo Biden.

Como sea, todo indica que la guerra comercial deberá esperar. Y los mercados lo ven mejor así. Inevitable, quizás, pero ni una obsesión a toda costa ni tampoco la prioridad de la Administración. De hecho, los secretarios de Comercio y del Tesoro, Lutnick y Bessent, guardaron silencio de radio sobre el particular. Es gente de las finanzas, que podrá ignorar las minucias del comercio exterior, pero, veteranos traders ambos, conoce de primera mano la sensibilidad de Wall Street.

Trump es un empresario de bienes raíces. Sabe lo que son las tasas de interés. “Más que la FED”, dijo. Durante todo su mandato anterior abogó, sin éxito, por tasas más bajas. Confrontó con Janet Yellen, y la removió cuando expiró su período. Con Jerome Powell, el reemplazo que promovió, votante republicano registrado, no le fue mejor. Y una baja de tasas es lo primero que pidió en Davos. Pero Trump es un animal político distinto al de ocho años atrás, aunque con la misma obsesión. Powell ya hizo los deberes y le marcó la cancha (hasta abril de 2026). Y el presidente, a su vez, aprendió y se rodeó de financistas. Sabe que la FED puede reducir las tasas si la política económica, su responsabilidad, se lo permite. De hecho, dos recortes adicionales están consignados en el último mapa de puntos para este año. Trump dijo que va a impulsar una política de energía para impulsar la caída de los precios del crudo. Y una vez que ello se concrete, será un golpe fuerte para la inflación. “Eso va a bajar automáticamente las tasas de interés”, reflexionó a la manera casi de un Milton Friedman. Y así su comentario no provocó espanto sino adhesión. Y fue el trampolín para el nuevo récord del S&P 500. Si Trump entiende que es su agenda de políticas la que impide que las tasas bajen, y la que elevó un punto completo las tasas largas y fortaleció el dólar sobremanera, la batalla por la economía está ganada de antemano.

EEUU ya es la envidia del mundo, reza una portada de The Economist de tiempo atrás. Nadie lo discute. ¿Cómo no creer en una edad dorada si Trump no la va a boicotear? Wall Street la vio primero cuando la FED todavía no había domado a la inflación, los pronósticos de recesión reinaban por doquier, y, aun así, lanzó un nuevo mercado bull en octubre de 2022. Hoy el desafío es más sencillo. Es una tarea de mantenimiento, que de Trump depende y que no le impedirá desplegar otras aristas rutilantes de su agenda. Colonizar Marte, la obsesión de Elon Musk, solo por dar un ejemplo de un titular grandioso.