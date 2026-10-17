El papa León XIV fue dado de alta tras ser operado por un cáncer de pulmón

El líder de la Iglesia Católica será dado de alta luego de pasar 4 días internado. El Vaticano asegura que su evolución es positiva, aunque su próxima gira por Latinoamérica sigue en vilo.

El papa León XIV recibirá este sábado el alta médica y abandonará a primera hora de la tarde el Hospital Gemelli de Roma , donde fue operado de un adenocarcinoma pulmonar el pasado martes. La decisión se tomó luego de evaluar los resultados de sus últimos estudios y la evolución clínica tras cuatro días de internación , según informó el Vaticano.

“Tras los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación de su estado clínico, el Santo Padre ha sido dado de alta”, amplió la Santa Sede en base a lo comunicado por el equipo médico. Se espera que, una vez que regrese al Vaticano, el pontífice retomará progresivamente sus actividades. En este sentido, se informó que mañana León XIV rezará el ángelus desde la ventana de los aposentos papales.

Los estudios realizados durante la internación confirmaron una evolución favorable. Los análisis de sangre y la radiografía de tórax “confirmaron una mejora sostenida en su estado general”, de acuerdo con el boletín firmado por su médico personal, Luigi Carbone, y el jefe de cirugía torácica del hospital, Stefano Margaritora.

El parte médico anterior también había indicado que el Papa podía realizar sus actividades cotidianas de manera independiente. Durante su recuperación, el pontífice, nacido en Chicago, mantuvo tareas de trabajo desde su habitación, recibió a su jefe de gabinete y continuó con ejercicios de fisioterapia respiratoria.

Tras las conclusiones de los médicos comunicadas esta mañana, el #PapaLeónXIV recibirá hoy, sábado 17 de octubre, el alta hospitalaria del Policlínico Gemelli, donde se encontraba ingresado para someterse a una intervención en el pulmón derecho. @HolySeePress pic.twitter.com/WjHLMdNlpD

Las primeras imágenes de León XIV después de la intervención se conocieron el pasado el viernes. En ellas se lo vio de pie, sin asistencia, mientras celebraba misa en una capilla improvisada en el décimo piso del hospital. Hoy, volvió a celebrar misa este mediodía en el espacio acondicionado para ese fin en el décimo piso del Hospital Gemelli, como ya había hecho ayer.

Archivo. La primera foto de León XIV, tras ser operado el pasado martes. Vatican News

El diagnóstico y los próximos pasos del tratamiento

A León XIV le diagnosticaron un adenocarcinoma pulmonar, la forma más frecuente de cáncer de pulmón, luego de una operación realizada el martes 13 de octubre. La intervención consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una cirugía videoasistida que se prolongó durante aproximadamente tres horas.

Ahora, los especialistas esperan los resultados de estudios adicionales para determinar las características moleculares y genéticas del tumor, establecer si la enfermedad se extendió más allá de la zona extirpada y evaluar la necesidad de un tratamiento complementario.

El viaje a América Latina dependerá de su recuperación

Si bien la recuperación de León XIV comenzó con buenas señales, el alta hospitalaria no despeja todavía las dudas sobre el primer viaje apostólico de León XIV a América Latina, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre, con escalas en Uruguay, Argentina y Perú. El Vaticano dejó dicho en numerosas ocasiones que la gira dependerá de cómo evolucione su estado de salud y de la evaluación de los médicos.

“Dependerá de cómo evolucionen las cosas; debemos esperar a que salga del hospital y ver qué dicen los doctores sobre si está en condiciones de viajar”, afirmó el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, en declaraciones reflejadas por las agencias LaPresse y ANSA. El funcionario describió la gira como “un viaje largo y exigente”.

Según la agenda oficial, el periplo del Sumo Pontífice contempla 14 vuelos y recorridos por 10 ciudades de los tres países sudamericanos. Por el momento, el Vaticano no anunció modificaciones en el calendario.

Sin embargo, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, advirtió que la recuperación podría demorar más de lo previsto y señaló que podrían introducirse cambios en las fechas de la visita al país, programada a partir del 11 de noviembre.

Parolin había asegurado el jueves que la recuperación del pontífice “va bien”, aunque dejó abierta la posibilidad de que su agenda experimente ajustes según las recomendaciones médicas.

“La pregunta ahora es cuándo regresará, en qué condiciones regresará y qué digan los médicos. Y en función de todos esos factores, el Papa ajustará su pontificado, si es que necesita ser ajustado”, declaró el cardenal.

El secretario de Estado también reconoció que está preocupado por la salud del Papa, de 71 años, aunque aclaró que parte de esa inquietud surgió de la sorpresa que le produjo enterarse de que necesitaba una intervención quirúrgica.