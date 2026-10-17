Con una sonrisa y saludando: así salió el papa León XIV del hospital Gemelli luego de ser dado de alta

Luego de ser dado de alta esta mañana de sábado, tras su operación y diagnóstico de cáncer de pulmón, el papa León XIV fue visto fuera del hospital Gemelli de Roma. Se lo vio acompañado del equipo encargado de la intervención, encabezado por el médico Stéfano Margaritora, y miembros de la Santa Sede, con una sonrisa y saludando al público.
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León XIV recibió este sábado el alta médica y abandonó el Hospital Gemelli de Roma, donde fue operado de un adenocarcinoma pulmonar el pasado martes.
Con una sonrisa y saludando: así salió el papa León XIV del hospital
León XIV salió del Gemelli de Roma acompañado de un equipo de médicos y miembros de la Santa Sede.
@hendrom (X)
León XIV salió del Gemelli de Roma acompañado de un equipo de médicos y miembros de la Santa Sede. Con 71 años, caminó sin ayuda hasta su coche, que lo esperaba, y se detuvo a hablar con algunas personas que le deseaban lo mejor a las afueras del nosocomio, indicó Reuters.
A la izquierda del Sumo Pontífice, se lo vio caminando al cirujano Stéfano Margaritora, especialista en cirugía videoasistida y robótica y encargado de la intervención: en sus años de trayectoria, el médico acumuló una amplia experiencia en el diagnóstico y tratamiento quirúrgico de enfermedades pulmonares.
El papa León XIV fue dado de alta tras ser operado por un cáncer de pulmón
“Tras los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación de su estado clínico, el Santo Padre ha sido dado de alta”, amplió la Santa Sede en base a lo comunicado por el equipo médico. Se espera que, una vez que regrese al Vaticano, el pontífice retomará progresivamente sus actividades. En este sentido, se informó que mañana León XIV rezará el ángelus desde la ventana de los aposentos papales.