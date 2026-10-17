Con una sonrisa y saludando: así salió el papa León XIV del hospital Gemelli luego de ser dado de alta

El Pontífice fue recibido por una multitud a las afueras de la institución. Fue acompañado por una delegación del Vaticano y por su cirujano Stéfano Margaritora.

Luego de ser dado de alta esta mañana de sábado, tras su operación y diagnóstico de cáncer de pulmón, el papa León XIV fue visto fuera del hospital Gemelli de Roma . Se lo vio acompañado del equipo encargado de la intervención, encabezado por el médico Stéfano Margaritora , y miembros de la Santa Sede, con una sonrisa y saludando al público.

Pasó cuatro días internado y la decisión se tomó luego de evaluar los resultados de sus últimos estudios y la evolución clínica tras cuatro días de internación , según informó el Vaticano.

León XIV salió del Gemelli de Roma acompañado de un equipo de médicos y miembros de la Santa Sede. Con 71 años, caminó sin ayuda hasta su coche, que lo esperaba, y se detuvo a hablar con algunas personas que le deseaban lo mejor a las afueras del nosocomio, indicó Reuters.

El papa León XIV fue dado de alta tras ser operado por un cáncer de pulmón

El papa León XIV recibió este sábado el alta médica y abandonó el Hospital Gemelli de Roma, donde fue operado de un adenocarcinoma pulmonar el pasado martes. La decisión se tomó luego de evaluar los resultados de sus últimos estudios y la evolución clínica tras cuatro días de internación, según informó el Vaticano.

“Tras los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación de su estado clínico, el Santo Padre ha sido dado de alta”, amplió la Santa Sede en base a lo comunicado por el equipo médico. Se espera que, una vez que regrese al Vaticano, el pontífice retomará progresivamente sus actividades. En este sentido, se informó que mañana León XIV rezará el ángelus desde la ventana de los aposentos papales.