Elecciones en Israel: alertan por el aumento de los discursos de odio contra palestinos y árabes

Un estudio recabó más de 200 comentarios de funcionarios para analizar la presunta incitación al odio. Muchos apuntaron al conflicto en Gaza y las identidades palestinas y árabes.

Aunque Netanyahu no utilizó la retórica de sus aliados de extrema derecha, hace campaña con el lema “derecha o Palestina”, algo señalado por algunos como válido en relación con la incitación.

Un centro de estudios aseguró que el discurso extremo en Israel creció, de cara a las elecciones que se disputarán el próximo 27 de octubre. El análisis destacó diversas frases del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, a las que catalogaron como parte de una "incitación" con foco en las identidades árabes, palestinas y el conflicto en Gaza.

Se trata de un análisis del centro de estudios israelí OFEK, en el que enumeró al menos 227 comentarios extremos realizados este año por funcionarios , como parte de un proyecto en curso que rastrea la incitación.

Aunque Netanyahu no utilizó la retórica de sus aliados de extrema derecha, hace campaña con el lema “derecha o Palestina”, algo señalado por algunos como válido en relación con la incitación.

Tras los ataques del 7 de octubre de 2023, un ministro de Defensa afirmó que el ejército estaba combatiendo a “animales humanos” en Gaza . Sudáfrica citó esas declaraciones para acusar a Israel de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, algo que la gestión de Netanyahu rechazó.

Por otro lado, un comentarista a favor de Netanyahu calificó como “mono” al rival más cercano del primer ministro, Gadi Eisenkot, un comentario ampliamente considerado como un insulto contra la población mizrahim de Israel, judíos con raíces en el mundo árabe.

Algunos comentarios extremos apuntaron a los ciudadanos árabes, que tienen derecho a votar y a ocupar cargos públicos. No obstante, la mayor parte del discurso se dirige a los palestinos en Gaza y en la Cisjordania, un territorio ocupado donde la violencia de los colonos judíos se disparó y se realizan pocas detenciones.

Tras los ataques del 7 de octubre de 2023, un ministro de Defensa afirmó que el ejército estaba combatiendo a “animales humanos” en Gaza. ONU

En toda Cisjordania, plagada de controles de carretera y barreras para los palestinos, el árabe en algunas señales de tráfico fue borrado con pintura. “Aquí enfrentamos ataques de colonos todo el tiempo”, aseguró a AP el dueño de un comercio en una carretera de la zona, Mouayad Oweis.



Afuera de su local, el mes pasado se colocaron banderas israelíes y el propio Oweis fue amenazado si las retira. Por otra parte, el fundador del monitor israelí de desinformación FakeReporter, Achiya Schatz, aseguró que este tipo de discursos es "interminable" y "bastante habitual”.

Algunos ejemplos de la incitación del discurso israelí

Entre las citas textuales que tomó la organización como ejemplos de incitación al discurso extremo, destacaron un testimonio del líder del partido Zehut, Moshe Feiglin: “Se debe obligar a los residentes de Gaza a abandonar sus hogares; deben ser expulsados por todos los medios posibles, como cortarles el agua, y quien quiera beber una botella se irá. Matarlos a todos sería increíble”.

Por otro lado, un comentarista a favor de Netanyahu calificó como “mono” al rival más cercano del primer ministro, Gadi Eisenkot.

Por otro lado, siguió un comentario del miembro del Parlamento, Zvi Sukkot, sobre miembros árabes de la cámara: “Son una ‘quinta columna’ en todo el sentido del término, fervientes admiradores de Hamás que sueñan con el día en que puedan destruirnos a todos”.

“Cualquiera que haya elegido estudiar medicina en instituciones que sirven como incubadoras del terrorismo y de la negación de la existencia del pueblo en Israel (...) no puede formar parte del sistema sanitario israelí”, aseguró en otra ocasión el también parlamentario Limor Son Har-Melech sobre trabajadores médicos árabes.

Por último, el ministro de Patrimonio Amichai Eliyahu: “Si el Estado de Israel no se hubiera establecido, y si no hubiera ayudado a la población a la que pertenecen Walid y sus amigos a cursar estudios superiores, todavía estarían montando camellos”.