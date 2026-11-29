El acusado está señalado por matar a un colono en Cisjordania en septiembre de 2025. La legislación que habilita la condena fue aprobada en marzo.

La pena de muerte para determinados delitos vinculados con el terrorismo fue aprobada por el Parlamento israelí el 30 de marzo de 2026.

La Fiscalía Militar del Ejército de Israel solicitó por primera vez la pena de muerte para un palestino acusado de terrorismo , señalado por disparar contra un grupo de israelíes en septiembre de 2025 y provocar la muerte de uno de ellos. El pedido se realizó en el marco de la ley aprobada por el Parlamento israelí en marzo de este año.

La decisión fue comunicada este domingo por el ministro de Defensa en funciones, Israel Katz , quien respaldó la recomendación del organismo militar y consideró que la condena sería el castigo adecuado para el acusado. Se trata de la primera vez que las autoridades israelíes impulsan la aplicación de esta sanción desde que entró en vigencia la normativa.

"Este es el castigo apropiado para un terrorista tan despreciable y, además, contribuye a hacer justicia a la familia de (Netanel) Shukron", expresó Katz en referencia a la víctima.

El hecho ocurrió el 20 de septiembre de 2025 , cuando el acusado palestino abrió fuego contra un grupo de israelíes que se encontraba cerca de un manantial, en las inmediaciones del asentamiento ilegal de Nova Tzuf, en el centro de Cisjordania ocupada.

Israel Katz defendió la recomendación de la Fiscalía Militar y sostuvo que la pena capital debería convertirse en una sanción habitual para estos casos.

Durante el ataque, Netanel Shukron recibió heridas de gravedad y fue trasladado a un hospital, donde murió poco después. El episodio también involucró disparos contra otras personas que estaban en el lugar y contra un integrante de las fuerzas de seguridad israelíes.

El Ejército de Israel informó que concluyó el interrogatorio del detenido el lunes pasado. Además, detalló que la acusación no se limitará al homicidio doloso, sino que incorporará otros cargos vinculados con los disparos y la tenencia ilegal de un arma.

El cambio de política impulsado por el ministro de Defensa

Katz atribuyó la recomendación de la Fiscalía Militar a una nueva orientación dentro del organismo, que comenzó a implementarse tras la designación de Itai Ofir como fiscal militar, hace aproximadamente un año.

Itai Ofir fue designado fiscal militar hace aproximadamente un año por Israel Katz, tras la salida de Yifat Tomer Yerushalmi.

El funcionario había asumido después de la salida de Yifat Tomer Yerushalmi, exfiscal general militar, quien renunció y fue destituida tras quedar involucrada en una investigación por la presunta filtración a un medio de comunicación de imágenes clasificadas. El material mostraba abusos, incluso sexuales, contra un detenido gazatí en la prisión de Sde Teiman.

En ese contexto, Katz destacó el cambio de criterio respecto de la aplicación de la pena capital y defendió la decisión de avanzar con este tipo de condenas: "Tras décadas en las que la Fiscalía Militar se abstuvo de solicitar la pena de muerte para terroristas asesinos, la nueva política que definí se está aplicando ahora en la práctica. Solicitar la pena de muerte para los terroristas debería ser la norma, no la excepción".

Qué establece la ley aprobada por Israel

La Ley de Pena de Muerte para Terroristas recibió la aprobación del Parlamento israelí el 30 de marzo de 2026. La normativa habilitó la aplicación de la pena capital para determinados asesinatos considerados actos de terrorismo y juzgados por tribunales militares.

La legislación establece que, en los tribunales militares de Cisjordania, el ahorcamiento será el castigo obligatorio, salvo excepciones muy limitadas, para quienes sean condenados por asesinatos cometidos con motivos terroristas y con la intención de negar la existencia del Estado de Israel.

En cambio, para los procesos que se desarrollen en tribunales civiles dentro de Israel, contempla dos posibles sanciones: la pena de muerte o la cadena perpetua.

La aprobación de la norma generó cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos. Ese mismo 30 de marzo, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI), junto con otras entidades, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo para exigir su derogación.

Las organizaciones argumentaron que la legislación es inconstitucional y discriminatoria. Sin embargo, la Fiscalía Militar avanzó ahora con el primer pedido de pena capital desde la entrada en vigencia de la ley, en un caso que podría marcar un precedente en su aplicación.