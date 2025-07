Las explicaciones del Kremlin ante la muerte del exministro de Transporte de Rusia

Las reacciones del gobierno ruso a la muerte de su ministro de transporte

En detalle, Peskov señaló que Putin fue informado de la noticia y, al enterarse, la describió como "trágica y triste". Al ser consultado sobre el impacto que generó la noticia en la ciudadanía, el vocero detalló: "Esto no puede no impactar a la gente normal. Por supuesto que a nosotros también nos impactó".