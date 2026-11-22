Las movilizaciones reunieron entre 82.500 y 150.000 personas, según las distintas estimaciones, y dejaron incidentes en París, Marsella y Lyon. Los reclamos apuntaron al costo de vida, la situación de los servicios públicos y el accionar de las fuerzas de seguridad.

Francia suma otro fin de semana de movilizaciones en medio de una creciente tensión social.

Francia volvió a vivir una jornada de manifestaciones este sábado . Hubo concentraciones en varias ciudades y enfrentamientos entre manifestantes y policías. Según el Ministerio del Interior, participaron unas 82.500 personas , aunque los organizadores calcularon que fueron 150.000. Los principales reclamos estuvieron relacionados con el aumento de los precios , los problemas en los servicios públicos y las críticas al accionar policial .

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Aunque fue el sexto fin de semana consecutivo de movilizaciones, la cantidad de participantes fue menor que en las jornadas anteriores. De acuerdo con los datos oficiales, la asistencia viene bajando desde octubre.

París fue uno de los principales puntos de encuentro. La marcha comenzó en la plaza de la República y terminó en la plaza de la Nación. Durante las primeras horas, la jornada transcurrió con música, puestos de comida y banderas de sindicatos y agrupaciones políticas. Sin embargo, hacia el final se produjeron incidentes y la Policía tuvo que intervenir para dispersar a algunos grupos.

En Marsella la situación fue más complicada ya que algunos manifestantes se apartaron del recorrido previsto y provocaron incendios de contenedores y vehículos . También hubo enfrentamientos con los agentes, que utilizaron gases lacrimógenos . En Lyon, por su parte, se registraron nuevos incidentes y las autoridades restringieron las concentraciones en una zona del centro para evitar mayores problemas.

Ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos, el Gobierno francés organizó un importante operativo de seguridad. En total, desplegó unos 70.000 policías y gendarmes en distintas partes del paí s.

Las manifestaciones también estuvieron marcadas por el rechazo a una nueva ley aprobada por el Parlamento. La norma amplía la protección legal de los policías cuando utilizan sus armas de fuego y recibió críticas de organizaciones sociales y sectores de izquierda.

Durante las marchas se vieron carteles con la frase “No a la licencia para matar”, en referencia a esa medida. Los participantes también reclamaron mejoras en la educación, la seguridad social y los servicios públicos.

El Gobierno francés desplegó 70.000 policías y gendarmes para controlar las concentraciones, en medio de las críticas a una nueva ley que amplía la protección legal de los agentes cuando utilizan sus armas de fuego.

Los motivos que llevaron a los manifestantes a las calles

Las movilizaciones comenzaron a mediados de septiembre, cuando estudiantes secundarios reclamaron mejores condiciones en las escuelas. Con el paso de los días, se sumaron otros sectores y nuevos pedidos.

Entre los principales reclamos aparecen el aumento de los precios, los bajos salarios, las dificultades para ingresar a la universidad y los problemas económicos que afectan a los jóvenes.

Manon Moret, secretaria general del sindicato estudiantil Unef, se refirió a las dificultades que atraviesan los jóvenes y afirmó: “En varios países, los jóvenes atraviesan lo mismo, es decir, la precariedad. Hay que elegir entre tener un techo, recibir atención médica o poder comer lo suficiente”.

Los estudiantes también cuestionaron las condiciones de los establecimientos educativos y la falta de lugares en las universidades. Ryad Rani, representante de los alumnos secundarios, criticó las respuestas oficiales y sostuvo: “Solo recibimos migajas, pero queremos el pastel entero”. Además, dejó en claro que seguirán reclamando: “No nos rendiremos. Llegaremos hasta el final”.

Las protestas comenzaron con reclamos estudiantiles y sumaron pedidos por mejores salarios, acceso a la universidad y medidas contra el aumento del costo de vida. Le Monde

Los sindicatos preparan nuevas medidas de fuerza

A las protestas estudiantiles se sumaron distintos sindicatos, que reclaman mejoras salariales para los empleados públicos, especialmente para los trabajadores de la educación.

Sophie Vénétitay, portavoz del sindicato docente Snes-FSU, anunció que el próximo 1 de diciembre realizarán una nueva huelga para exigir respuestas del Gobierno. “Será un día importante para reiterar que, en lo que respecta a los salarios de los funcionarios públicos, en particular los del personal de Educación Nacional, la respuesta dada no es satisfactoria y existe una urgencia absoluta”, afirmó.

También participaron integrantes de los Chalecos Amarillos, el movimiento que comenzó en 2018 y que volvió a tener presencia en las calles junto a estudiantes y organizaciones de izquierda.

La eurodiputada Manon Aubry, integrante de La Francia Insumisa, pidió al Gobierno que atienda los reclamos y advirtió: “El Gobierno debe escuchar estas demandas sociales o dimitir”.

Por su parte, Azelma Signaux, integrante de los Chalecos Amarillos, defendió las manifestaciones pacíficas y expresó: “Queremos avanzar hacia una revolución en el sentido noble y pacífico del término. Queremos que el pueblo recupere el poder sobre las instituciones”.

Los organizadores adelantaron que las movilizaciones continuarán durante las próximas semanas. Además, los sindicatos ya preparan nuevas jornadas de protesta y huelgas para mantener sus reclamos.