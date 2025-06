Nueva York, la ciudad "más judía" del mundo, a punto de escoger un polémico alcalde

La conducción de la ciudad de Nueva York esta al borde de sufrir un cambio sísmico. Aun si esto no ocurre, lo que viene sucediendo no tiene marcha atrás y habla de lo que está pasando en todo los EE.UU.

Según la mayoría de las encuestas, Cuomo -apoyado por el establishment, con figuras como Michael Bloomberg y Bill Ackerman, que contribuyeron u$s25 millones a su campaña, o Bill Clinton- seguía llevando la delantera al escribir estas líneas. El problema es que en las últimas semanas y días, Mamdani es quien tiene el “momentum” (hace cinco meses, Mamdani era casi un desconocido y apenas el 1% de la población se mostraba favorable a votarlo; en el último debate entre los candidatos del 12 de junio, para el 52% Mamdani había sido el ganador) , acercándose rápidamente al ex gobernador que, en medio de un escándalo sexual en el que 11 mujeres lo acusaran de acoso, fue forzado a renunciar a la gobernación en 2011 luego de casi once años en el poder.

Las encuestas y las apuestas

El sistema de votación en Nueva York es diferente a lo que estamos acostumbrados en Argentina. Se elige al candidato favorito, pero también se pone por orden de preferencia los 5 candidatos que más nos gustaría, en caso de que ninguno supere el 50% de todos los votos (con esto evitan los costos de un ballotage).

Encuestas 1 ra seleccion.JPG Las encuestas dan a Cuomo como el más votado entre los favoritos en primer lugar. Pero esta no es la historia final

En las encuestas, en la general, Cuomo va arriba de Mamdani, 35% a 32% (hay otros candidatos menores, entre ellos el actual gobernador Eric Adams, acusado de “coimero”), pero como ninguno conseguiría la mayoría hay que sumar los votos como segunda opción, tercera, la… etc.

Encuestas resultasdo final.JPG En el conteo final, Mandani muy bien podría hacerse de la Alcaldía de Nueva York

Según la última compulsa del Emerson College Polling/Pix 11/The Hill, aquí es donde Mamdani le ganaría a Cuomo, 51,8% a 48,2%, claro que estos números no surgen directamente, sino de una serie de simulaciones sucesivas, por lo que no sabemos cuan certeros realmente son.

Si bien es una sola, fue suficiente para que las apuestas -y sabemos que los apostadores suelen estar mas cerca de la verdad que los “profesionales”-, que el viernes pasado daban una chance de 18% a Mamdani, trepando a 25% durante el fin de semana saltaron a más del 50%.

apuestas Kalshi.JPG Como pocas veces se ha visto, las apuestas pegaron un giro de 180 grados en favor de Mandani, luego de la encuesta de Emerson College. Datos de Kalshi

Para Kalshi, la primer plataforma legal de apuestas políticas de los EE.UU., regulada por la CFTC, sumando más de u$s8 millones en apuestas (Mamdani pagaba u$s0,43 y Cuomo u$s0,54, al escribir estas líneas). Para Polymarket la chance era 59% a 42%, con apuestas por mas de u$s20 millones.

Polymarket.JPG Polymarket, la otra gran casa de apuestas pasó también a colocar al candidato “anti sistema” de manera imprevista, pero sus números sugieren que hubo algo mas que una encuesta detrás de esto.

Mas allá de la seriedad de los del Emerson College (sus encuestas son independientes) y su falta en las apuestas, hay otras señales que también favorecerían a Mamdani: el número de votantes “tempraneros” (la elección arranco el 14 de junio), superó los 380.000 (más del doble que en la primaria 2021) y de ellos el 40% son personas de menos de 40 años (el 60% de los menores de 34 años estarían apoyando a Mamdani, y solo 10% a Cuomo).

A esto se suma, que el COVID disparó una gran inmigración de “los veteranos” generando un gran cambio demográfico en la ciudad y que, a diferencia de otras primarias en los EEUU, en esta solo pueden votar quienes se registraron como demócratas, lo que excluye a los votantes independientes y republicanos, lo que generaría un giro mas hacia “el centro”.

Una ciudad “judía”

Hoy a las nueve de la noche cierra la elección y antes de terminar el día tendríamos que saber quien es fueron los favoritos en la primer votación. El conteo final comenzará el primero de julio y para el quince deberíamos saber quién es el nuevo “mayor” de Nueva York.

contra xxxxxJPG.JPG El “establishment” judío se ha abroquelado en torno a Cuomo, para que no gane Mamdani, o que definen como una catástrofe.

Gane quien gane esta primaria, el mero hecho que Mamdani sea candidato y “arrime el bochín”, es el reflejo de un brutal cambio social en los Estados Unidos que no se ve o que muchos no quieren ver.

Apenas se conoció la decisión de Donald Trump de bombardear Irán, Mamdani publicó un tweet condenado la operación (Cuomo la poyó), algo impensado para alguien que quiere jugar en política, en la “ciudad más judía del mundo”.

genocidio.JPG Mandani ha definido de Genocidio la muerte de los palestinos en Gaza y no duda en llamar a un “intifada Global”, en contra de Israel, hasta que no cambien sus políticas.

Si alguna ciudad puede ser definida de esta manera, es sin dudas “La Gran Manzana”, cuna de 1,37 millones de judíos (en todo EEUU viven unos 7,15 millones). Esto es más que los que habitan Chicago, Filadelfia, San Francisco y Washington D.C. sumados y más que Tel Aviv o Jerusalén, lo que la hace la mayor comunidad judía fuera de Israel (en CABA y el AMBA son unas 244.000 almas, de un total de 280-300.000 que habitan nuestro país) .

antisemitismo versusu antisionismo.JPG Mamdani niega ser un antisemita, sin embargo por su posición en favor de los palestinos y contra el gobierno de Israel no ha podido evitar ser visto como un antisionista

De ellos 960.000 viven en el condado de Nueva York, esto es 16-20% de la población, con la mayor concentración en los barrios de Brooklyn (33% de sus habitantes), Manhattan (20%) y Queens (12%). Políticamente se trata de uno de los grupos más activos, comprendiendo, según la elección, entre el 10% y el 16% de los votantes.

JUewish Voice for PEace action apoyo a Mamdani.JPG Algunas organizaciones judías, menores, se han “atrevido” a apoyar a Mamdani.

Animarse a “disgustar” y peor aún, a enfrentar al electorado judío de la ciudad, ha sido tradicionalmente una carta segura para perder la elección y ser borrado de la política. Sin embargo, para muchos Mamdani, es o está muy cerca poder ser definido como un antisemita.

Un candidato polémico

Los Mamdani son una familia de origen Indú-clase alta-, que vivió generaciones en Uganda, donde nació Zohran, antes de mudarse todos a los EEUU cuando tenía 7 años.

Mandami mas arabe barba y piel mas osura.jpg Los estrategas de Cuomo pintaron Mamdani con una piel más oscura, barba más tupida y negra, acentuando “sus rasgos árabes”, buscando asustar al electorado.

Un musulmán chiita, practicante de la línea de los “doce imanes”, casado con una sirio americana, si bien ha afirmado públicamente el derecho de Israel a existir, con “derechos iguales” para todos sus habitantes y tiene el apoyo de algunos grupos judíos como el Jewish Voice for Peace Action, muchas de sus declaraciones son por lo menos controversiales, y otros como el American Jewish Committte, el Metropolitan Council on Jewish Poverty o el Far Rockaway Jewish Alliance se han manifestado en su contra acusándolo de generar violencia y que de ganar Nueva York sería una ciudad inhabitable para los judíos.

Frente al atentado del 7 de octubre de 2023 en un principio no criticó a Hamas, afirmando que “una paz justa y duradera solo puede comenzar finalizando la ocupación y desmantelando el Apartheid” (mas tarde llamaría al atentado, un “Horroroso crimen de guerra”.

declaracxion por el 7 de octubre de 2023.JPG Mandani no criticó inmediatamente a Hamas por los ataques del 7 de octubre de 2023

No ha dudado en apoyar una “Intifada Global”, está a favor del boicot, sanciones y desinversión por parte de los consumidores, empresas y el estado que comercian con Israel, para forzar un cambio en las políticas anti-palestinas. No ha tenido ningún problema en aparecer junto a reconocidos anti-sionistas como Hasan Piker, no firmó una resolución de la legislatura condenando el Holocausto -aunque siempre votó a favor de la conmemoración del día del Holocausto- y otra honrando el 77 aniversario de Israel, está a favor del arresto de Benjamin Netanyahu si visita Nueva York.

arrestado junto a 60 judios por nasacree en palestina.JPG En su apoyo a la causa Palestina, Mandani no ha tenido problemas en ir preso.

Como estudiante encabezó varios boicots contra instituciones académicas y culturales israelíes que se manifestaban a favor de la ocupación israelí en palestina; se manifiesta como alguien que no es antisemita, pero nada ha dicho sobre el anti-sionismo; ha definido de genocidio a la muerte de palestinos en Gaza, frenó una resolución en la legislatura para que se estableciera la conmemoración del Día de la Independencia de Israel, etc.

arresto de netanyahu.JPG Mandani propuso arrestar a Benjamín Netanyahu si pisa Nueva York, por sus crímenes en contra de los Palestinos

Cuomo, quien se define como católico -durante su administración costeó la seguridad de los establecimientos judíos y ordenó el boicot municipal a cualquier empresa que boicoteara a Israel- hizo de todo esto el eje de su campaña para derrotar a Zohran, declarando que “Es muy simple, el anti-sionismo es antisemitismo” y que “este el temas más serio e importante… y de muchas maneras el más difícil que enfrenta la ciudad de Nueva York y el país” acusando a su contrincante de querer revocar el estatus de organizaciones sin fines de lucro con su “Not On Our Dime Act” a aquellas que “ayudan a Israel” (la realidad es que el proyecto apunta contra las que fondean a los colonos israelíes den Cisjordania), etc.

cuomo Antisionismo es antisemitismo.jpg Andrew Cuomo, está jugando a la carta antisionismo=antisemitismo, para volver a hacerse de la ciudad de Nueva York. Su estrategia podría no ser la mejor.

Irónicamente al 46% de los neoyorkinos no les preocupa que el Intendente no tenga una visión “proisraelí”, a 33% si, y el 21% no tiene opinión, y según la gente de Siena Research las cuatro `prioridades del electorado judío son: el cuidado d ellos mayores, retiro pago por salud, viviendas económicas y finalmente el combate a la discriminación y lo mostraba a Mamdani superando a Cuomo entre el electorado de 18 a 49 años.

El espaldarazo menos pensado

“Pero no estoy feliz con lo que Israel esta haciendo ahora. Hubo un cohete que creo que fue disparado fuera de lugar y erró a su objetivo y ahora Israel está saliendo. Estos tipos se tienen que calmar. Ridículo”; “No me gustaron muchas de las cosas que vi ayer, No me gustó que Israel descargara inmediatamente después que realizamos el acuerdo. No tenían que descargar y no me gusto el hecho que la represalia fue muy fuerte. Pero siendo justo, Israel descargó mucho. Y ahora escucho que Israel salió porque sintió que estaba siendo violado por un solo cohete que no aterrizo en ningún lugar. No es lo que queremos. Se los voy a decir. Se los digo, no estoy feliz acerca de ello ni de Israel. Saben, cuando digo, bueno, ahora tienen 12 horas, no salís en la primer hora y tiras todo lo que tenés sobre ellos. Así que no estoy feliz con ellos. Tampoco estoy feliz con Irán, pero estoy realmente infeliz si Israel sale esta mañana”.

trump critica a israel.JPG Donald Trump criticó y manifestó hoy su disgusto con Israel, como nunca nates lo había hecho.

La mayor parte de la prensa se quedó con la anécdota de la palabra “fuck” o tratando de instalar la idea que el presidente yanqui estaba criticando por igual a Irán que a Israel, pero lo cierto es que como nunca vimos antes, Trump disparó todos sus cañones verbales a Israel, lo que ratificó después en su red social, con una casi amenaza (tras su fracaso con Ucrania/Rusia y en Gaza/Israel, Trump necesita este triunfo).

israel bombas.JPG Trump amenazó veladamente a Israel para que se aviniera al acuerdo de Paz. Algo impensado 24 horas antes y que puede ser el gran espaldarazo para Zorhan Mamdani

No sabemos quién ganará el manejo de la ciudad de Nueva York, si Cuomo o Mamdani (cuanto más cerca en la primer votación menor la chance de Cuomo), pero es claro que con su critica a Israel, Donald Trump acaba de legitimar gran parte del discurso de Mamdani, dándole a última hora el más inesperado de los espaldarazos.