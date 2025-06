Qué son las listas de Jeffrey Epstein y por qué Elon Musk acusó a Donald Trump de integrarlas

"Es momento de hacer explotar la gran bomba, Donald Trump está en las listas de Epstein . Esa es la razón por la cual no se hicieron públicos”, afirmó el fundador de Tesla en X y minutos después agregó: "Marquen esta publicación para el futuro. La verdad saldrá a la luz".

En medio de su conflicto, este jueves por la mañana Donald Trump brindó una conferencia de prensa donde había asegurado que el próximo paso de Musk en la escalada sería decir algo malo sobre él personalmente. “Estoy seguro de que eso será lo próximo", manifestó.

Los archivos desclasificados

El Departamento de Justicia liderado por Pam Bondi publicó en febrero pasado el primer conjunto de archivos “desclasificados” relacionados a las causas de Epstein. En ellos, únicamente se mencionaba a Trump en los registros del avión privado del exfinancista.

En esas casi 200 páginas de documentos no hubo ninguna revelación significativa, mientras que los nombres conocidos que aparecen en la libreta de contactos de Epstein figuran Mick Jagger, líder de los Rolling Stones; el cantante Michael Jackson; y el actor Alec Baldwin.

Además, se mencionan a Ethel Kennedy (madre de Robert F. Kennedy Jr.), el exgobernador neoyorquino Andrew Cuomo, la supermodelo Naomi Campbell, la cantante Courtney Love, Bob Weinstein (hermano del exproductor acusado de abusos Harvey Weinstein), el fallecido senador Ted Kennedy y el actor Ralph Fiennes.

No obstante, según aclaró en ese entonces el New York Post, no se trata de una “lista de clientes”, sino una recopilación de contactos del exfinancista

Si bien en esos contactos no figura el nombre del presidente estadounidense, los documentos confirman que Epstein también tenía vínculos con el republicano. Cuando estalló el escándalo, ya habían circulado algunas fotos de ambos juntos.

Entre los documentos también figuraban copias de los registros de vuelo del jet privado de Epstein, que ya habían sido presentados en diversos procesos judiciales, así como una agenda fotocopiada y fuertemente censurada, la cual había sido confeccionada junto a su estrecha colaboradora, Ghislaine Maxwell.

epstein y maxwel.webp Jeffrey Epstein junto a Ghislaine Maxwell.

Los registros del jet privado de Epstein indican que Trump voló con él el 15 de mayo de 1994, acompañado por su entonces esposa Marla Maples, su hija Tiffany y una niñera.

Sin embargo, los vuelos no fueron a la isla de Little Saint James, en donde se perpetraron abusos contra cientos de mujeres (muchas de ellas menores de edad), sino dos trayectos internos: uno desde Palm Beach al aeropuerto Reagan en Washington y otro desde allí hasta Teterboro, en Nueva Jersey.

Además, el Departamento de Justicia también difundió una lista de masajistas -con los nombres cubiertos por tratarse de víctimas-, además de una lista de pruebas que incluía enlaces a más de 150 ítems, entre ellos fotos de desnudos, mesas de masaje, juguetes sexuales y otros elementos.

El caso había vuelto a aparecer en la esféra pública cuando Virginia Giuffre, una de las víctimas más conocidas de la red, fue hallada muerta tras un aparente suicidio.