Reforma previsional: preocupado, el Gobierno anticipa un escenario adverso en el Senado

En Casa Rosada se saben en desventaja, aunque siguen apostando al diálogo con gobernadores. Mientras tanto, el oficialismo no descuida la campaña electoral.

Pese a que todavía el Senado no puso fecha para tratar el aumento de haberes jubilatorios y la recomposición de la reforma previsional, que esta semana tuvieron media sanción en la Cámara Baja , en el Gobierno avizoran un escenario difícil. En Casa Rosada entienden que, a pesar de estar en desventaja numérica en ese recinto, el vínculo con la vicepresidenta, Victoria Villarruel , atraviesa uno de sus peores momentos. A esto se suma la desconfianza del oficialismo hacia algunos gobernadores y sobre el PRO, que aportó varias abstenciones en Diputados.

En Casa Rosada apuestan a que dicha instancia de diálogo pueda ser aprovechada apara abordar la agenda legislativa . Si bien hay pesimismo respecto a la reforma previsional, en el Gobierno no ven obstáculos en conseguir los votos para aprobar su proyecto de modificación de la Ley Penal Cambiaria y la Ley de Procedimiento Fiscal (dólar colchón). De hecho, el Ejecutivo ya consiguió fotos de adhesión al nuevo régimen con la mitad de los mandatarios provinciales.

El jueves, el posible candidato a diputado -nacional o provincial- José Luis Espert, brindó su primera conferencia en Casa Rosada, en la cual anunció el Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal pero también aprovechó para apuntar contra los diputados que votaron a favor de la reforma previsional. "Sabemos que los jubilados cobran miserias y que en el Garrahan cobran miserias, pero entre eso y hacerles creer que se puede pagar algo cuando no hay presupuesto suficiente para hacerlo hay diferencia”, dijo el economista dos días después de ser recibido por la presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei. En el entorno de "el Profe" ratifican que irá primero en los comicios de octubre y no de septiembre, aunque en Rosada no descartan ninguna opción.

juan pazo, jose lusi espert y luis caputo.jpg José Luis Espert brindó una conferencia en Casa Rosada.

Mientras atiende la agenda legislativa, el Gobierno sigue de cerca la campaña electoral

La definición política de Cristina Fernández de Kirchner, quien anunció esta semana que irá como candidata en la tercera sección electoral, obligó al Gobierno a moverse y sentarse a discutir opciones. En Casa Rosada dan por sentado que la contienda está prácticamente perdida en ese territorio, y ante el viaje del mandatario Javier Milei y su hermana Karina Milei al exterior, se movieron fichas y se adelantó en estos días la reunión de Gabinete, aunque el tema también se abordó en la mesa chica del Ejecutivo. Como si esto fuera poco, obligó a apurar el despliegue territorial.

Pese a que en las últimas horas trascendieron algunos nombres, en el Gobierno parecen haberle bajado el pulgar rápidamente a dos candidatos incipientes. Uno de ellos es el streamer Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”. El otro, es Iñaki Gutiérrez, un libertario de la primera ola que supo gestionar en las redes sociales la campaña que llevó a Javier Milei a la Presidencia. Aunque admiten que no sería un inconveniente, remarcan que ambos tienen domicilio en Capital Federal.

Cristina en c5n Cristina Kirchner anunció su candidatura por la tercera y obligó al Gobierno a repensar su estrategia. Charo Larisgoitia

En el entorno de "El Jefe" aseguran que todavía es “muy temprano” para hablar de nombres propios y remarcan que el anuncio de Cristina no los va “a apurar”. Sí coinciden, en los tres vértices del “triángulo de hierro”, en que el candidato debe ser un libertario puro sin pasado en la política. “No importa el nombre propio, sino que sea todo lo contrario a la expresidente”, aseguran fuentes con despacho en Balcarce 50.

Además, en el oficialismo consideran que, pese a que buscan encabezar las listas, el acuerdo con el PRO en la provincia de Buenos Aires los obliga a sentarse con los amarillos antes de definir cualquier nombre.

En línea con esto último, un funcionario de diálogo directo con Milei explicó a este medio que el Presidente hará campaña activa en la provincia y se mostrará con quien resulte elegido, repitiendo el lema de campaña porteño que rezaba “Adorni es Milei”.

Mientras tanto, se preparan actividades en territorio. Al Congreso partidario que se llevará a cabo el 26 de junio en La Plata, organizado por el armador político Sebastián Pareja, su sumaron dos eventos organizados por el brazo digital del Gobierno. Las Fuerzas del Cielo convocaron a una actividad en Bahía Blanca el próximo 13 de junio y preparan otra para fin de mes o los primeros días de julio en Mar del Plata.