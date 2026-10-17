OEl Kremlin celebró la suspensión de parte de las medidas contempladas en la Ley Graham, impulsada por el Congreso estadounidense. Desde Moscú advirtieron que las restricciones podían perjudicar la cooperación económica bilateral y afectar a los mercados internacionales.

El gobierno de Rusia expresó este sábado su satisfacción por la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , de suspender la aplicación de parte del nuevo paquete de sanciones contra Moscú , conocido como Ley Graham , pese a que la iniciativa recibió recientemente la aprobación del Congreso estadounidense.

El titular del Fondo Ruso de Inversión y negociador del Kremlin, Kiril Dimitriev , destacó la medida adoptada por la administración republicana y consideró que representa un avance significativo para las relaciones económicas entre ambos países.

"La suspensión de algunas de las medidas de la Ley Graham supone un momento importante y verdaderamente histórico ", manifestó el funcionario ruso al referirse a la decisión de Washington.

Durante su pronunciamiento, Dimitriev cuestionó las modificaciones introducidas en la legislación después de la muerte del senador estadounidense Lindsey Graham , quien impulsó originalmente el proyecto destinado a incrementar la presión económica sobre Rusia.

Según explicó, el texto normativo "sufrió cambios fundamentales y profundamente negativos" , que podían derivar en la "completa paralización de la cooperación económica entre Rusia y Estados Unidos".

El representante del Kremlin sostuvo que la implementación de esas restricciones también habría generado "graves daños a la economía de Estados Unidos y a los mercados globales", debido a las posibles consecuencias sobre los intercambios comerciales y financieros internacionales.

En ese sentido, defendió la importancia de preservar los vínculos económicos entre Moscú y Washington, al considerar que la cooperación bilateral ofrece beneficios para ambas naciones y contribuye a reducir las tensiones en el escenario internacional.

Rusia pidió reemplazar las sanciones por cooperación económica y diálogo

El funcionario ruso también remarcó que el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambas potencias puede favorecer la estabilidad económica mundial y "sienta las bases para construir confianza y lograr una paz duradera".

A través de sus redes sociales, Dimitriev insistió en la necesidad de priorizar los mecanismos diplomáticos y los acuerdos económicos por encima de las medidas restrictivas. "En lugar de sanciones y confrontación, necesitamos diálogo, cooperación en beneficio mutuo y responsabilidad compartida por la estabilidad global", expresó.

De esta manera, Rusia presentó la suspensión parcial de la Ley Graham como una oportunidad para mantener abiertos los canales de negociación con Estados Unidos, en medio de las tensiones bilaterales y del debate internacional sobre las sanciones económicas contra Moscú.