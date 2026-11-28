El Corredor Medio aspira a convertirse en un puente entre Europa y Asia y a reducir la dependencia de Asia Central respecto a Rusia. Un camino plagado de obstáculos.

Terminal de contenedores de Lianyungang, en China. A través de él circula gran parte del comercio con los países vecinos del oeste.

30 millones de toneladas de mercancías al año para 2029. Ese es el objetivo que se han marcado Kazajistán, Azerbaiyán y Georgia para el llamado Corredor Medio , una ruta que conecta China con Europa a través de Asia Central, el mar Caspio y el Cáucaso Sur. La ambición es clara: convertirla en una alternativa sólida al tradicional corredor de transporte que atraviesa Siberia.

Para lograrlo, los países implicados pretenden ampliar infraestructuras, simplificar los trámites aduaneros y reforzar la cooperación entre ellos. Pero, desde la invasión rusa de Ucrania el Corredor Medio ha dejado de ser solo un proyecto logístico. Se ha transformado en un símbolo de los intentos por redefinir dependencias económicas y ampliar los márgenes de maniobra geopolíticos.

La expansión del Corredor Medio responde también a una decisión política. Stefan Meister, director del Centro para el Orden y la Gobernanza en Europa Oriental, Rusia y Asia Central de la Sociedad Alemana de Política Exterior (DGAP por sus siglas en alemán), interpreta este proyecto como una reacción directa a la guerra de Rusia contra Ucrania.

"Se trata, en última instancia, de una decisión de seguridad geopolítica: independizarse de Rusia , buscar y desarrollar rutas comerciales alternativas y recurrir a otros recursos", explica Meister a DW. A su juicio, Rusia, durante mucho tiempo la potencia dominante en la región, está perdiendo influencia como consecuencia de la guerra. Habla incluso de una "reconfiguración de Asia Central y del Cáucaso Sur".

Por su parte, Beate Eschment, experta en Asia Central del Centro de Estudios sobre Europa Oriental e Internacionales, comenta a DW que no hay que hacer una interpretación demasiado simplista. En su opinión, no todo puede explicarse por la guerra en Ucrania.

"Kazajistán, por ejemplo, siempre ha seguido una política multivectorial", señala. Según ella, debido a su ubicación entre Rusia y China, el país ha procurado tradicionalmente mantener relaciones con el mayor número posible de socios internacionales.

Para Eschment, la verdadera novedad no es el deseo de los países centroasiáticos de diversificar sus vínculos, sino el creciente interés que otras potencias muestran ahora por la región. "No es que los países de Asia Central hayan cambiado repentinamente de posición", subraya. Más bien, la guerra de Ucrania ha puesto de relieve la importancia de una estrategia que ya venían aplicando desde hace tiempo.

Entre la autonomía y la dependencia

La situación sigue siendo especialmente delicada para Kazajistán. El mayor país de Asia Central por superficie mantiene profundos vínculos geográficos y económicos con Rusia. "Sería un suicidio geopolítico que Kazajistán intentara distanciarse de Rusia de forma abrupta o adoptara una política agresiva hacia Moscú", sostiene Eschment. Por eso, el Gobierno de Astaná trata de demostrar autonomía sin provocar al Kremlin.

Al mismo tiempo, China gana peso en la región. Eschment recuerda que el presidente Xi Jinping ofreció garantías frente a posibles ambiciones rusas, algo que contribuyó a reducir significativamente los temores existentes en Kazajistán. Además, Rusia, China y los países de Asia Central llevan un cuarto de siglo participando en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái.

Aun así, Meister detecta que aumentan las dudas sobre cuán fiable es Rusia como socio. Países como Armenia, Uzbekistán o el propio Kazajistán encuentran cada vez más difícil confiar plenamente en Moscú. Rusia, argumenta, es una potencia económica en declive y cada vez más percibida como un actor agresivo.

Tampoco existe una estrategia única entre los Estados centroasiáticos. Aunque todos comparten el interés por mejorar las conexiones regionales, compiten entre sí por atraer inversiones y canalizar flujos comerciales. Según Eschment, está creciendo la conciencia de pertenecer a una misma región, pero para que el Corredor Medio funcione será necesario profundizar aún más la cooperación.

Europa compite con el resto del mundo

Para la Unión Europea, el Corredor Medio representa una oportunidad para estrechar relaciones con Asia Central y diversificar las rutas comerciales. La región no solo interesa por sus materias primas. Kazajistán cuenta con importantes reservas de uranio y litio, aunque Eschment matiza que no alcanzan la relevancia estratégica global de recursos como el petróleo y el gas. Uzbekistán, por su parte, dispone de una abundante fuerza laboral.

A ello se suma el atractivo de nuevos mercados. Solo los cinco países de Asia Central reúnen a unos 83 millones de habitantes, en su mayoría jóvenes y con creciente capacidad de consumo. La edad media oscila entre los 27 y los 32 años.

China lleva años consolidando su presencia económica en la región y ha logrado marcar estándares, especialmente en el ámbito tecnológico. Para Meister, esto supone una desventaja competitiva para Europa. "Europa siempre llega demasiado tarde y avanza demasiado despacio", lamenta. Y advierte que, si la UE no acelera las inversiones, además de China y Rusia, también las potencias árabes, así como Japón y Corea del Sur, podrían incrementar significativamente su influencia.

Mucho más que una ruta comercial

Según Meister, la Unión Europea difícilmente se convertirá en la potencia dominante de la región: será, más bien, uno más entre varios actores relevantes. Además, el Corredor Medio no debería limitarse al transporte de materias primas hacia Europa. El comercio en sentido inverso es igualmente importante.

Por otro lado, Meister considera que existe un entusiasmo excesivo en torno al proyecto. "Hay un 'hype' sobre este corredor que no está justificado", asegura. Otras rutas siguen siendo, desde el punto de vista geográfico, más rápidas y eficientes. El corredor septentrional que atraviesa Rusia continúa siendo más barato, mientras que el transporte marítimo permite mover mayores volúmenes a menores costes.

Por ello, concluye, el transporte ferroviario de mercancías a través de Asia Central seguirá siendo "una opción entre varias", pero difícilmente la única. Eschment tampoco ve, por ahora, amenazas graves para la seguridad de la ruta dentro de Asia Central. Aunque reconoce el carácter autoritario de muchos de los regímenes de la región, no considera que la estabilidad política represente un riesgo inmediato para el funcionamiento del corredor.

De nuestro medio asociado DW