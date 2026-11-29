Ucrania intensificó los ataques contra Rusia con más de 1.000 drones + Agregar ámbito en









Moscú informó que sus defensas antiaéreas neutralizaron 1.017 aparatos en distintas regiones del país. También se reportaron daños en una planta química de Samara que fabrica insumos para combustible de misiles.

continúa la guerra entre ambos países.Los ataques ucranianos contra Rusia se extendieron durante dos jornadas consecutivas, con más de 1.000 drones lanzados el sábado y nuevos objetivos alcanzados. AFP

Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron más de 1.000 drones contra distintas regiones de Rusia durante la madrugada de este domingo. Según informó el Ministerio de Defensa ruso, los sistemas de defensa antiaérea lograron derribar 1.017 aparatos no tripulados. Además, se reportó un posible impacto contra una planta química ubicada en la región de Samara, que produce insumos utilizados para fabricar combustible de misiles tácticos y balísticos.

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El ataque se extendió por alrededor de veinte regiones rusas, entre ellas Tartaristán, Kursk, Briansk, Bélgorod y Ástrajan. También se registraron interceptaciones en la península de Crimea, ocupada por Rusia desde 2015.

Los ataques también apuntaron a Moscú El alcalde de Moscú, Serguei Sobianin, aseguró que más de 500 drones se dirigían hacia la capital rusa, pero que fueron interceptados antes de llegar a la ciudad. De acuerdo con su balance, 105 aparatos fueron destruidos mientras se aproximaban al área urbana.

El alcalde de Moscú, Serguei Sobianin, afirmó que más de 500 drones se dirigían hacia la capital rusa y aseguró que fueron interceptados antes de llegar a la ciudad. Según su balance, 105 aparatos fueron derribados durante la aproximación. Otro de los posibles objetivos fue una planta química situada en Toliatti, en la región de Samara, a unos 800 kilómetros al sureste de Moscú. Según informó el canal de Telegram Astra, la instalación volvió a sufrir un ataque, después de haber registrado daños el pasado 24 de octubre.

Por su parte, el gobernador regional, Viacheslav Fedorischev, confirmó que los sistemas de defensa aérea derribaron más de 20 drones que se dirigían hacia instalaciones industriales.

Una nueva escalada de ataques entre ambos países La ofensiva se produjo después de que Ucrania lanzara más de 1.000 drones contra territorio ruso durante el sábado. Según informaron medios independientes, aquella operación alcanzó una refinería de petróleo y una estación de bombeo. Los ataques aéreos se intensificaron durante dos jornadas consecutivas, con distintos puntos de Rusia bajo amenaza de las operaciones con vehículos no tripulados. En paralelo, los intentos de Estados Unidos por avanzar en una mediación entre Moscú y Kiev no consiguieron resultados significativos. Hasta el momento, los principales avances estuvieron vinculados con acuerdos para el intercambio de prisioneros, mientras continúa la guerra entre ambos países.

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