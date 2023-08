Santiago Peña, nuevo presidente de Paraguay: "Estoy muy ansioso por las elecciones de Argentina"

Para iniciar, el mandatario celebró que "el pueblo paraguayo me dio esta enorme honra" y anheló "ser un factor de unidad en esta América Latina bastante complicada y dividida. También, por qué no, a nivel mundial". "No miro ni a la derecha ni a la izquierda: yo miro para adelante. Yo tengo mis propias convicciones", sintetizó su ideología el dirigente referenciado con el Partido Colorado, histórico oficialismo en el país.