El Mercosur terminó de ratificar el acuerdo con la Unión Europea y espera su aplicación provisional + Seguir en









Lo confirmó el presidente de Paraguay Santiago Peña, quien anunció la promulgación y aseguró que la acción abre "una etapa de enormes oportunidades".

En un mensaje por X, Peña calificó la transición como "una fase de enormes oportunidades". @erikhoeeg

El Mercosur ya completó la ratificación de su acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), tras la aprobación de la ciudad de Asunción, Paraguay. Así, todos los miembros del bloque —la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay— ratificaron formalmente el acuerdo.

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Desde la Comisión Europea confirmaron días atrás que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur comenzará a aplicarse de manera provisional a partir del 1 de mayo, sin aguardar la ratificación formal de todos los parlamentos nacionales del bloque europeo.

La medida fue anunciada mediante un comunicado oficial mientras la justicia europea analiza un pedido de investigación sobre la validez del pacto, impulsado por los países miembros que se oponen al tratado.

El Mercosur terminó de ratificar su acuerdo con la UE En un mensaje publicado en sus redes sociales, el presidente paraguayo Santiago Peña calificó la transición como "una fase de enormes oportunidades" para su país, destacando que "los productos nacionales tendrán acceso a uno de los mercados más grandes del mundo, mientras que la tecnología, la maquinaria y los suministros europeos llegarán a menor costo".

"Asunción fue la cuna del MERCOSUR y hoy vuelve a ser protagonista. Promulgué la ley que aprueba el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, abriendo una etapa de enormes oportunidades para nuestro país", indicó el mandatario.

Además, añadió que desde su gobierno saben "que este es el camino, integrar estrategias para atraer inversiones, impulsar la competitividad y generar más empleo para todos los paraguayos". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SantiPenap/status/2038729150752584102&partner=&hide_thread=false Asunción fue la cuna del MERCOSUR y hoy vuelve a ser protagonista. Promulgué la ley que aprueba el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, abriendo una etapa de enormes oportunidades para nuestro país.



Nuestros productos van a ingresar a uno de los mercados más grandes… pic.twitter.com/Crsg39PaW8 — Santiago Peña (@SantiPenap) March 30, 2026 El acuerdo Mercosur-Unión Europea entrará en vigor de manera provisoria el 1 de mayo El mecanismo habilitará de inmediato la puesta en marcha de las reducciones arancelarias y las cuotas de exportación pactadas, circunscripto al pilar comercial del acuerdo, que es competencia exclusiva de las instituciones comunitarias con sede en Bruselas. Los capítulos de diálogo político y cooperación continuarán su proceso de ratificación en cada estado miembro de la UE. En la práctica, el esquema impactará principalmente sobre la eliminación progresiva de aranceles industriales y agrícolas. En algunos sectores, los gravámenes vigentes superan el 30%, por lo que la apertura representa una mejora sustancial en los costos operativos para exportadores de ambos lados del Atlántico.