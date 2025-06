Un misil de Irán se desvió y alcanzó al mayor hospital del sur de Israel

“ El hospital sufrió daños extensos en distintas áreas” , declaró un portavoz del Soroka Medical Center, ubicado en Beerseba . La institución, que presta servicio a cerca de un millón de personas, solicitó a la población no acudir al centro médico por el momento.

El ataque a Soroka coincidió con una ofensiva aérea israelí contra el reactor de agua pesada de Arak , en el oeste de Irán. La televisión estatal iraní confirmó el ataque, pero aseguró que “ no existe ningún peligro de radiación ” y que la instalación fue evacuada.

Un reportero del canal estatal afirmó que “ no se registraron daños en áreas civiles alrededor del reactor ”. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se refirió al hecho en su cuenta de X (ex Twitter).

"Esta mañana, los tiranos terroristas de Irán lanzaron misiles contra el Hospital Soroka en Beersheba y contra una población civil en el centro del país. Exigiremos el precio completo de los tiranos de Teherán", apuntó.

Horas antes del bombardeo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) advirtieron públicamente a la población iraní sobre su intención de atacar la instalación nuclear. “Evacúen inmediatamente el área señalada en las ciudades de Arak-Khondab. Su presencia pone en riesgo sus vidas”, señalaron en un mensaje difundido a través de su canal en idioma farsi.

. — Benjamin Netanyahu - (@netanyahu) June 19, 2025

El presidente Isaac Herzog afirmó tras impacto: "En estos momentos recordamos lo que está en juego" y detalló que la institución es "uno de los mejores hospitales de Israel: atiende a toda la región del Néguev, a israelíes de todas las religiones y a nuestros vecinos, los palestinos, que vienen especialmente para recibir tratamiento allí", según un mensaje en su cuenta de la red social X.

Según el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA), la planta del hospital que sufrió daños fue evacuada ayer, lo que ayudó a salvar muchas vidas.

Irán denunció que Israel hackeó la transmisión de su canal estatal para instar a la gente a salir a las calle

Medio iraníes aseguraron que Israel hackeó temporalmente la transmisión de la televisión estatal con imágenes de protestas de mujeres instando a la gente a salir a las calles, que en realidad correspondían al año 2022.

A través de su canal de Telegram, el diario local Hamshahri compartió un video de la breve interrupción con un texto que decía: "Piratas informáticos se infiltraron en la televisión estatal y transmitieron un llamado pidiendo a la gente que saliera a las calles".

The Times of Israel, señaló que la televisión estatal iraní advirtió posteriormente a los espectadores que esto se debía "a ciberataques llevados a cabo por el enemigo sionista que están interrumpiendo la transmisión satelital". Por su parte, el portavoz de Israel ante las Naciones Unidas, Jonathan Harounoff, también compartió un clip de la interrupción televisiva y si bien reconoció el hackeo, no lo atribuyó a su país.

El clip aparentemente contenía imágenes de 2022 durante las protestas masivas contra el gobierno por la muerte de Mahsa Amini, una mujer detenida por la policía moral del país.