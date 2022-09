Murió ayer Javier Marías, impar novelista español

Sobre su estilo, tan especial, en el que siempre escribía en primera persona, dijo entonces en aquel reportaje: “Es una decisión que me llevó muchos años. Me costó, porque optar por la primera persona tiene algunas ventajas, pero algunas graves desventajas. Una, y la principal, es renunciar a saberlo todo, a hacer afirmaciones gratuitas que el narrador en tercera persona puede hacer. ‘Madame Bovary era una mujer frívola y caprichosa’ ¿Cómo lo sabe? El narrador en tercera persona no tiene que justificar ningún saber. El narrador en primera persona tienen por lo menos que decir: me dio la impresión de que Madame Bovary era de tal o cual forma, tiene que matizar, siempre tiene que justificar lo que sabe, lo que conoce, y evidentemente eso es una desventaja. Mis personajes dan sus opiniones. Es lo que he llamado narración hipotética. El narrador dice: tal vez ocurrió esto, entre esta persona y esta otra, tal vez se encontraron un día y empezaron a hablar de esto, y entonces a partir de allí desarrollo una escena hipotética. Busco que quede en claro que no ha ocurrido, que es una conjetura, pero que el lector dé por ocurrida esa escena hipotética, que para él tenga el mismo valor que si hubiera afirmado esto sucedió, aunque siempre viene precedido por un tal vez, es una de las cosas que busco”.