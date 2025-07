Creó un imperio multimillonario gracias a su talento literario: quién es Suzanne Collins, la autora de "Los juegos del hambre"

Pero su vida no inició al publicar su obra maestra. Hubo un antes que fue muy necesario para que la escritora llegue hasta donde está hoy, factores como su experiencia previa en la literatura y su historia familiar la ayudaron a formar la crítica social que plasma en papel con estos libros y películas.

Su padre servía en la Fuerza aérea estadounidense com o Oficial de carrera , por lo que se mudaban con frecuencia. Estudió teatro y telecomunicaciones en la Universidad de Indiana, y más tarde obtendría una maestría en escritura dramática en la Universidad de Nueva York. En los '90 escribió para televisión. Entre los programas en los que tuvo participación están "Hi honey, I'm home" y "Clarissa explains it all" en la cadena Nickelodeon. Después cambió de cadena a PBS y se le sumó a su historial "Clifford's puppy days".

Por esta época escribió su primera novela infantil "Gregor el explorador". Esta historia tuvo éxito y se tuvo cuatro entregas adicionales, conocida como crónicas subterráneas. Se cuenta la historia de un niño de 11 años que, explorando, entra en un mundo subterráneo donde humanos y criaturas antropomórficos coexisten. Sin importar que se trataba de una obra infantil, Suzanne, a quien su padre le había enseñado sobre la guerra desde pequeña, pudo introducir temas más oscuros como el genocidio y la guerra biológica.

El conocimiento sobre la crueldad de la guerra, las consecuencias que trae y las heridas que deja, le permitieron llevar esos sucesos y sensaciones a sus trabajos de ficción.

Cómo fue su carrera literaria

Su inspiración para su primera novela fue Alicia en el País de las Maravillas. Pensó en que, dado que no vivían en un ambiente rural, los niños de su ciudad tenían más probabilidades de caerse adentro de una alcantarilla y no en una madriguera de conejo. Se preguntó, ¿Qué encontraría ese niño allí abajo? y así surgió el argumento principal. "Crónicas subterráneas" fue un éxito de ventas en el New York Times.

El primer libro de Los juegos del hambre se publicó en 2008, y desde entonces, la saga se posiciona entre los libros más vendidos. La serie tiene una trilogía principal (Los juegos del hambre, En llamas, y Sinsajo) y dos precuelas hasta el momento (Balada de pájaros cantores y serpientes y Amanecer en la cosecha). Esta historia distópica agradó a sus lectores en cada edición, siempre pidiendo más entregas.

Esta saga fue llevada a la pantalla y resultó ser un éxito cinematográfico además de literario, sumando incluso más adeptos a la lectura de su obra. Solo la primera película generó alrededor de 700 millones de dólares en taquilla mundial. Suzanne participó en la producción de todas las películas.

La primera adaptación teatral en vivo de "Los Juegos del Hambre" comenzará a presentarse el 20 de octubre de 2025 en el Teatro Troubadour Canary Wharf de Londres. Adaptada del primer libro y la primera película de la serie, del galardonado dramaturgo Conor McPherson, estará dirigida por el reconocido director Matthew Dunster.

En 2013 publicó un libro ilustrado a modo de autobiografía "Year of the jungle". Cuenta el periodo de su vida en el que su padre fue a pelear en Vietnam. Su primer libro ilustrado, "When Charlie McButton Lost Power" , sobre un niño obsesionado con los videojuegos, fue ilustrado por Mike Lester y se publicó en 2005. Se ha vendido en cuatro territorios extranjeros.

Sus libros han vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo.

El patrimonio de la autora

La fortuna actual de Suzanne Collins se estima en 60 millones de dólares. Este patrimonio representa el trabajo literario tan espectacular que le entregó al mundo. Con cada nuevo libro u adaptación logra sumar admiradores de su obra por lo apasionante de las historias que crea.

La película de su último libro "Amanecer en la cosecha", que solo en la primera semana, alcanzó 1.5 millones de copias vendidas, se estrenará el 20 de noviembre del 2026 mundialmente.