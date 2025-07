Los millones del Príncipe de las Tinieblas: cómo Ozzy Osbourne construyó su fortuna

A fines de los 70, tras ser expulsado del grupo por sus excesos, Ozzy encaró su carrera solista con el apoyo de su esposa y representante, Sharon Osbourne. Con álbumes como Blizzard of Ozz, Bark at the Moon y No More Tears, no solo confirmó su vigencia artística, sino que expandió su marca personal. El carisma, la rebeldía y las puestas en escena excéntricas fueron su sello durante décadas.