Quién es Sheila Johnson y cómo se convirtió en la primera mujer afroamericana multimillonaria de Estados Unidos

Con una trayectoria que une los mundos del arte, los negocios, la televisión, el turismo de lujo y la filantropía , Johnson levantó un imperio que movió millones y rompió moldes. Su historia es un testimonio vivo de que el talento y la determinación pueden abrir caminos donde antes no había puertas.

Nacida en 1949, Sheila Johnson comenzó como violinista y educadora musical, pero su gran salto llegó en 1979, cuando junto a su entonces esposo creó Black Entertainment Television (BET) . Esta cadena de televisión pionera no solo visibilizó la cultura afroamericana, sino que marcó un hito al ser la primera empresa de propiedad negra en cotizar en la bolsa de Nueva York.

Pero su influencia va mucho más allá del turismo. Johnson también incursionó en el cine, como productora ejecutiva de filmes y documentales premiados, y participó activamente en causas sociales, apoyando organizaciones como CARE, que combate la pobreza a nivel global.

Johnson también dejó huella en el mundo del deporte. Forma parte del grupo inversor Monumental Sports & Entertainment, con participación en equipos como los Washington Mystics (WNBA), Washington Wizards (NBA) y Washington Capitals (NHL). Una presencia poco común para una mujer afroamericana en el deporte profesional.

Miles de millones: a cuánto asciende la fortuna de Sheila Johnson

Hoy, Sheila Johnson acumula una fortuna de 1.100 millones de dólares. Este capital no solo refleja su éxito empresarial, sino también una visión que combina rentabilidad con impacto social. En sus hoteles, promueve el empleo local, la diversidad y la excelencia.

A sus 75 años, Johnson sigue liderando proyectos y sumando reconocimientos. En su libro "Walk Through Fire", comparte los momentos más desafiantes de su vida y ofrece un mensaje claro: no hay fuego que una mujer valiente no pueda atravesar y transformar en fuerza.