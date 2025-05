De un pueblo sin conexión a millonarios de Silicon Valley: la historia de los hermanos Collinson

Los hermanos Collinson nacieron en un lugar donde no había mucho para hacer, Dromineer , un pueblo rural de Irlanda donde ni siquiera llegaba Internet. Sin embargo, eso no fue un obstáculo, fue el comienzo de una historia increíble . Con libros, ganas de aprender y mucha curiosidad, Patrick y John lograron crear Stripe, una de las empresas de tecnología más grandes del mundo.

Su historia muestra que no hace falta venir de una gran ciudad ni tener muchos recursos para llegar lejos. Lo que tuvieron desde chicos fue una enorme dedicación, una pasión por el conocimiento y la decisión de aprovechar cada oportunidad. Lo que empezó como un hobby de adolescentes se transformó en un éxito global.

john-y-patric-collinsonjpg.webp

De las vacas a los libros

Patrick y John Collinson, de 32 y 30 años, crecieron en Dromineer, un pueblo de campo en Irlanda. No tenían Internet y pasaban mucho tiempo rodeados de vacas. Pero eso no los detuvo. Como no podían conectarse, empezaron a leer todo lo que encontraban.