En un video filtrado a los medios de comunicación, se lo pudo ver hablando mal del Liverpool en general y del entrenador Jurgen Klopp. Por lo tanto, fue sancionado por "violar las normas de conducta y desprestigiar el fútbol". No obstante, a sus 42 años, encontró otro rubro para ganarse la vida momentáneamente, como repartidor en Evri.

La vida actual de David Coote tras ser sancionado por la UEFA

Con un perfil mucho más bajo y un visible arrepentimiento, intentó rehacer su vida después del escándalo sin llamar mucho la atención. Todo le estaba saliendo bien hasta que alguien lo reconoció y subió el video a las redes sociales, después de que él le llevara un paquete a domicilio.

Estas imágenes fueron difundidas por el diario The Sun y se replicaron en todo el país, sorprendiendo a los ingleses. Coote expresó su deseo de pasar página: “Sólo intento ganarme la vida honradamente”. Además, agregó: ”Quiero seguir adelante con mi vida. Intento avanzar y recuperar la responsabilidad. El trabajo me mantiene ocupado, no es una nueva carrera a largo plazo".