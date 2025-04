El futuro del trabajo no es fraccional, es vincular

Un análisis recoge esta tendencia: señala que el 57% de las empresas en EEUU incrementaron su demanda por gerentes no permanentes entre 2020 y 2023. La razón es clara: en contextos de volatilidad o crecimiento acelerado, las organizaciones necesitan agilidad sin rigideces estructurales.

Se trata de exejecutivos que ya no forman parte de la estructura fija de una organización y que, con una trayectoria consolidada, hoy ofrecen su experiencia de forma externa y por tiempo limitado. Su diferencial está en que no sólo asesoran: se involucran, lideran y ejecutan.

A diferencia de una consultoría puntual o de un esquema freelance más transaccional, el ejecutivo fraccional se convierte temporalmente en parte activa del equipo directivo. Toma decisiones, aporta visión estratégica, acompaña el proceso con continuidad y asume roles integrales con seguimiento activo. Un análisis de MBO Partners recoge esta tendencia: señala que el 57% de las empresas en EEUU incrementaron su demanda por gerentes no permanentes entre 2020 y 2023. La razón es clara: en contextos de volatilidad o crecimiento acelerado, las organizaciones necesitan agilidad sin rigideces estructurales.

Este tipo de vínculo, antes reservado a grandes corporaciones, hoy es cada vez más frecuente en Pymes en expansión, marcas que buscan escalar, equipos en transición o áreas que aún no están del todo profesionalizadas.

A veces, lo que impide avanzar no es la falta de visión, sino la falta de capacidades para ejecutar.

Esto se vuelve especialmente evidente en empresas familiares, donde el recambio generacional convive con desafíos de profesionalización y transformación digital.

En lugar de postergar decisiones o sobredimensionar estructuras, sumar un ejecutivo fraccional puede ser la forma más eficiente de avanzar con foco, sin perder el momento.

Más que "talento a demanda": un vínculo estratégico

El modelo no es nuevo - la externalización de funciones estratégicas (outsourcing) existe hace años bajo nombres como gerencia externa o interim management- pero su evolución responde a un entorno marcado por la exponencialidad tecnológica y la complejidad competitiva.

Yo misma lo implemento desde hace más de ocho años, a través de Ollesch Agency, acompañando a empresas que necesitan destacarse en el ecosistema digital y no cuentan con recursos ni apoyo especializado para adaptarse a las nuevas formas de vender y conectar con sus clientes.

Jeff Bezos lo anticipó al hablar de "humans as a service", donde el talento se vuelve líquido.

¿Qué cambios plantea el nuevo contexto?

En la era de la exponencialidad, cambió la velocidad y la complejidad. Y en esa lógica, se corre el riesgo de fraccionar también las relaciones.

Entonces, ¿cómo crecemos de forma sostenible si nadie se queda el tiempo suficiente para entender el fondo del problema? ¿Cómo tomamos decisiones estratégicas si no hay contexto compartido, ni compromiso real?

En ese escenario, la verdadera pregunta no es ¿cuánto cuesta un ejecutivo fraccional?, sino: ¿Con quién atravesar lo que viene?

¿Qué busca una empresa al contratar un ejecutivo fraccional?

Principalmente: agilidad, experiencia y enfoque.

Este modelo permite acceder a una mirada estratégica sin el costo ni la rigidez de una contratación permanente.

También resuelve necesidades puntuales —lanzar un nuevo producto, reposicionar una marca, ordenar procesos, profesionalizar un área— con alguien que ya recorrió ese camino y ya atravesó varias crisis.

Pero si lo reducimos a un simple “alquiler de talento senior”, perdemos lo esencial: la calidad del vínculo.

Un ejecutivo fraccional no solo transfiere conocimiento al equipo interno —como muestran casos en pymes que profesionalizan áreas críticas—, sino que a su vez aporta visión transversal. Al trabajar con múltiples industrias y contextos, puede detectar patrones, anticipar desafíos y proponer soluciones innovadoras. Por ejemplo, en marketing, los Fractional CMOs (directores de marketing fraccionales) están en auge: según el State of Independence Report, los trabajadores independientes en roles gerenciales crecieron un 6.5% en EE.UU. durante 2024.

Confianza: el "human blockchain" de la nueva economía

En un mundo donde el 33% de la población tendrá más de 65 años para 2060 (Silver Economy), la experiencia se revaloriza. Pero el éxito de esta modalidad no depende solo de la trayectoria sino del nivel de involucramiento, la visión compartida y, por sobre todo, la confianza.

Mientras surgen conceptos como Human as a Service, donde el talento se vende como mercancía, también emergen miradas más profundas, como el H2H (Human to Human), donde priman la honestidad intelectual, el compromiso y el respeto y, desde mi experiencia, algo aún más esencial: lo Prójimo Céntrico. Con este concepto nos referimos a un universo de posibilidades, de ganancias recíprocas y de oportunidades que se abren, no solo para nosotros, sino para un ecosistema del cual nuestros productos/servicios son parte; y se valorizan como aliviadores y como soluciones.

No se trata sólo de interactuar como humanos. Se trata de relacionarnos desde la intención genuina de ser confiables y poder confiar. De construir vínculos reales, donde el otro no sea visto como un recurso a conquistar, sino como un aliado con el cual colaborar y crecer.

De esa manera, la siembra no se agota en la primera cosecha. Eso es lo que define a los negocios sostenibles.

Hoy, ser visibles, accesibles y diferentes ¡Ya no es suficiente! Poner nuestra humanidad al servicio del otro facilita, soluciona, construye. Genera nuevas relaciones. Nuevas realidades.

Los beneficios son concretos:

Reducción de costos fijos (crucial para empresas en transformación digital).

Flexibilidad para diseñar roles en formación, como destacan casos de empresas familiares que evitan sobredimensionar estructuras.

Transferencia de conocimiento en tiempo real, no mediante manuales estáticos.

Riesgos y cómo mitigarlos

El mayor desafío es distinguir entre líderes con experiencia real y quienes sólo adoptan el título. Más allá de LinkedIn, es clave evaluar:

Contextos donde lideró (transformación, profesionalización, crisis o crecimiento acelerado)

Decisiones tomadas y su impacto medible.

Referencias de equipos que integró.

Como señala Jack Ma, "las organizaciones crecen al ritmo de la confianza". Y esta se construye con coherencia, no con contratos. En un ecosistema donde lo humano es el diferencial, los ejecutivos fraccionales no son un recurso: son aliados para navegar lo desconocido.

Porque cuando hay vínculo real, el impacto no solo es medible. Es inevitable.

Fundadora de Ollesch Agency - Especialista en Desarrollo de Negocios Digitales